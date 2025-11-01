Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में सगाई बनी मिसाल – दूल्हे के पिता ने लौटाए 1.11 करोड़, कहा हमें दहेज नहीं बहू चाहिए

कोटा में सगाई बनी मिसाल -दूल्हे के पिता ने लौटाए 1.11 करोड़, कहा हमें दहेज नहीं बहू चाहिए

Google source verification

कोटा

image

Poonam Sharma

Nov 01, 2025

शिक्षा नगरी कोटा (Kota)बुधवार शाम एक ऐसी सगाई की साक्षी बनी, जिसने पूरे शहर का दिल जीत लिया। बापू कॉलोनी निवासी पंडित भरतलाल शर्मा(BharatLal Sharma) ने अपने बेटे सत्यम शर्मा की सगाई(Marriage Without Dowry) के मौके पर वधू पक्ष से मिले 1.11 करोड़ रुपये के उपहार – जिसमें मकान, कार, सोना और नकद राशि शामिल थी – सविनय लौटा दिए।भरतलाल ने मंच से ही कहा – “हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं(Rajasthan Dowry Free Marriage )। आपने हमें अपने दिल का टुकड़ा दे दिया, इससे बड़ा उपहार और क्या होगा।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 09:49 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Videos / कोटा में सगाई बनी मिसाल – दूल्हे के पिता ने लौटाए 1.11 करोड़, कहा हमें दहेज नहीं बहू चाहिए

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan Accident: राजस्थान के कोटा में भीषण हादसा, SUV की टक्कर से स्कूल वैन में सवार 2 बच्चों की दर्दनाक मौत, मच गई चीख-पुकार

कोटा

Kota: सीढ़ी टूटी, सिर के बल गिरा, कोटा में 20 फीट ऊंचाई से गिरने पर मजदूर की दर्दनाक मौत

kota news
कोटा

Good News: देश के 76 स्टेशनों पर विकसित होंगे ‘यात्री होल्डिंग एरिया’, राजस्थान का ये जिला भी शामिल

कोटा

Kota: दूल्हे के पिता ने लौटाया 1.11 करोड़ रुपए का दहेज, बोल दी ऐसी बात की सबकी आंखें हो गई नम, जिंदगीभर की कमाई दे रही थी मां

कोटा

Rain Alert: तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, अगले 150 मिनट के लिए IMD ने राजस्थान के इन 21 जिलों में दी चेतावनी

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.