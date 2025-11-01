कोटा में सगाई बनी मिसाल – दूल्हे के पिता ने लौटाए 1.11 करोड़, कहा हमें दहेज नहीं बहू चाहिए

शिक्षा नगरी कोटा (Kota)बुधवार शाम एक ऐसी सगाई की साक्षी बनी, जिसने पूरे शहर का दिल जीत लिया। बापू कॉलोनी निवासी पंडित भरतलाल शर्मा(BharatLal Sharma) ने अपने बेटे सत्यम शर्मा की सगाई(Marriage Without Dowry) के मौके पर वधू पक्ष से मिले 1.11 करोड़ रुपये के उपहार – जिसमें मकान, कार, सोना और नकद राशि शामिल थी – सविनय लौटा दिए।भरतलाल ने मंच से ही कहा – “हमें बेटी चाहिए, दहेज नहीं(Rajasthan Dowry Free Marriage )। आपने हमें अपने दिल का टुकड़ा दे दिया, इससे बड़ा उपहार और क्या होगा।”