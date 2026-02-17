JEE मेन 2026 राजस्थान फिर बना नंबर वन, Kota टॉपर्स ने रचा इतिहास

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन जनवरी सेशन के स्कोर कार्ड सोमवार को जारी कर दिए गए। परिणाम में राजस्थान फिर नंबर वन रहा। 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या में राजस्थान ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राजस्थान से सर्वाधिक तीन विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए। राजस्थान से 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कबीर छिल्लर, चिरंजीब कर और अर्णव गौतम शामिल हैं। ये तीनों कोटा के निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं।
