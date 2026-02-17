17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

JEE मेन 2026 राजस्थान फिर बना नंबर वन, Kota टॉपर्स ने रचा इतिहास

JEE मेन 2026 राजस्थान फिर बना नंबर वन, Kota टॉपर्स ने रचा इतिहास

Google source verification

कोटा

image

Poonam Sharma

Feb 17, 2026

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जेईई मेन जनवरी सेशन के स्कोर कार्ड सोमवार को जारी कर दिए गए। परिणाम में राजस्थान फिर नंबर वन रहा। 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या में राजस्थान ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राजस्थान से सर्वाधिक तीन विद्यार्थियों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए। राजस्थान से 100 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कबीर छिल्लर, चिरंजीब कर और अर्णव गौतम शामिल हैं। ये तीनों कोटा के निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 09:54 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Videos / JEE मेन 2026 राजस्थान फिर बना नंबर वन, Kota टॉपर्स ने रचा इतिहास

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

सदन में गूंजा पत्रिका का ‘अमृतं-जलम् अभियान’, MLA ने जताया पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का आभार

कोटा

Kota: सरकारी स्कूल में नॉनवेज पार्टी, वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, नोटिस जारी

Govt School No-Veg Party
कोटा

Success Story: मां ने छोड़ी डॉक्टर की सरकारी नौकरी, जुडवां बेटों ने JEE Main में रचा इतिहास; एक साथ की तैयारी फिर एक जैसे आए स्कोर

JEE Main 2026 Twin Brother Success Story
कोटा

Kota Gold-Silver Price: सोने-चांदी में बड़ी गिरावट, 158300 पर आया 24 कैरेट गोल्ड, जानें चांदी के लेटेस्ट भाव

gold silver price
कोटा

Rajasthan Weather Update : राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather Update
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.