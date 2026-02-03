Video: इटावा में आयोजित श्री राम महायज्ञ में दी आहुतिया, देखें वीडियो

श्री राम जानकी मंदिर में मंगलवार को नव कुंडात्मक संगीतमय श्री राम महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर बाबा हरिदास परमहंस त्यागी जी महाराज के सान्निध्य में इटावा में श्रद्धालुओं ने यज्ञाचार्य पंडित रामप्रसाद शास्त्री व यज्ञब्रह्मा गिरिराज के मार्गदर्शन में यज्ञ की आहुति दी।

श्रीराम यज्ञशाला में मुख्य यजमान मांगीलाल मीणा, जो कि एक अध्यापक हैं, अपनी पत्नी के साथ प्रधान कुण्ड का पूजन किया और अग्नि प्रज्वलित करके मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की। इस दौरान मंदिर परिसर में शादी समारोह जैसा माहौल बना हुआ था, जहां शहनाइयां बज रही थीं।

इसके बाद, नवीन मूर्तियों का औषधि स्नान किया गया और सभी मूर्तियों का अभिषेक कर उन्हें पवित्र किया गया। इसके बाद हवन का आयोजन हुआ, और महाआरती की गई। इस समापन पर प्रसाद वितरण किया गया, और लोग कार्यक्रम की व्यवस्था में पूरी तत्परता से जुटे हुए थे।