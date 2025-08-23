ऑनलाइन बेटिंग ऐप का घोटाला, मुंबई के शख्स ने हारे 12 करोड़

ताजा खबरें
राज्य
मौसम
बिहार चुनाव 2025
कुलिश जन्मशती वर्ष
पत्रिका स्पेशल
राष्ट्रीय
मनोरंजन
ज्योतिष
स्वास्थ्य
खेल
धर्म
राजनीति
विश्व
OTT
शिक्षा
ओपिनियन
ऑटो
टेक
गैजेट
लाइफस्टाइल
ब्यूटी
महिला
बिजनेस
क्राइम
जॉब्स
ई-पेपर
मेरी खबर
शॉर्ट्स
मुंबई
•
Pankaj Meghwal
Aug 23, 2025
मुंबई से एक ऐप घोटाले की घटना सामने आई हैं। जहां हाल ही में एक मुंबई निवासी ऑनलाइन बेटिंग ऐप में 12 करोड़ हार गया। फिलहाल मामला ईडी और साइबर सेल के पास में है और मामले में जांच जारी है।
खबर शेयर करें:
संबंधित विषय:
#Crime
crime
crime news
crimenews
scam
Published on:
23 Aug 2025 09:53 pm
बड़ी खबरें
महाराष्ट्र न्यूज़
सावधान! व्हाट्सऐप पर आए शादी का कार्ड…तो न करें ये गलती, खाली हो जाएगा बैंक खाता
एक विलेन, 14 हीरो ढेर! इस किरदार ने बॉलीवुड में मचाया था तांडव
अपराध, धोखा और जासूसी पर आधारित, ये 5 सच्ची कहानियां उड़ा देंगी आपकी रातों की नींद
29 साल पहले आया सुनील शेट्टी का वो गाना जिससे हुई फिल्म सुपरहिट, बॉक्स ऑफिस पर भी हुई जबरदस्त कमाई
गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता ने कर्मा पर की बात, बोलीं- किसी का घर बर्बाद….
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
Bihar Elections 2025
PM Modi
Asia Cup 2025
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.