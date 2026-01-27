27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

10 टन विस्फोटक बरामद! क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश?

10 टन विस्फोटक बरामद! क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश?

Google source verification

नागौर

image

Poonam Sharma

Jan 27, 2026

राजस्थान के नागौर(Nagaur News) जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट(Ammonium Nitrate ) और अन्य विस्फोटक सामग्री (Explosive Seized)जब्त की है। यह बरामदगी जिले के हरसौर गांव स्थित एक फार्महाउस(Farmhouse raid) से की गई है। मामले में सुलेमान खान(Suleman Khan) (58) नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान में यह अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक बरामदगी मानी जा रही है, जिसके बाद गृह मंत्रालय(Home Ministry Alert ) भी अलर्ट हो गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 02:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / 10 टन विस्फोटक बरामद! क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश?

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Nagaur News: राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक सामग्री जब्त, क्या था सुलेमान खान का प्लान? जांच के लिए पहुंची स्पेशल टीम

सुलेमान खान nagour
नागौर

16वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान कुल 126 प्रश्न शिक्षा विभाग से जुड़े विधायकों की ओर से पूछे गए

Rajasthan-Vidhan-Sabha
Exclusive

Road Accident : लाडनूं में दर्दनाक सड़क हादसा; दो बहनों की मौके पर हुई मौत, मां-बेटी की हालत नाजुक

Accident
नागौर

राजस्थान में हृदय विदारक घटना; मां के निधन का सदमा, बहन-भाई ने की आत्महत्या, तीन मौतों से पसरा मातम

नागौर

Rajasthan: कौन है नागौर का सुलेमान खान… 45 बीघा का फार्महाउस… 10 हजार किलो विस्फोटक, 12 साल से बारूद की दुनिया में जमाया था पांव

suleman Khan
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.