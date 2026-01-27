10 टन विस्फोटक बरामद! क्या राजस्थान को दहलाने की थी साजिश?

राजस्थान के नागौर(Nagaur News) जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट(Ammonium Nitrate ) और अन्य विस्फोटक सामग्री (Explosive Seized)जब्त की है। यह बरामदगी जिले के हरसौर गांव स्थित एक फार्महाउस(Farmhouse raid) से की गई है। मामले में सुलेमान खान(Suleman Khan) (58) नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान में यह अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक बरामदगी मानी जा रही है, जिसके बाद गृह मंत्रालय(Home Ministry Alert ) भी अलर्ट हो गया है।