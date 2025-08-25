Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…अज्ञान, मोह, शोक और भय से मुक्त मृत्यु होनी चाहिए…VIDEO

नागौर. जयगच्छीय 11वें पट्टधर आचार्य शुभचंद्र महाराज का 7वां स्मृति दिवस रविवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ की ओर से आयोजित सामूहिक दया व्रत में उपासक-उपासिकाओं ने 11 सामायिक साधना करते हुए पूरा दिन धर्ममय वातावरण में बिताया। इस मौके पर सुशील धरम आराधना भवन में हुए प्रवचन में जैन [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Aug 25, 2025

नागौर. जयगच्छीय 11वें पट्टधर आचार्य शुभचंद्र महाराज का 7वां स्मृति दिवस रविवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। श्वेतांबर स्थानकवासी जयमल जैन श्रावक संघ की ओर से आयोजित सामूहिक दया व्रत में उपासक-उपासिकाओं ने 11 सामायिक साधना करते हुए पूरा दिन धर्ममय वातावरण में बिताया। इस मौके पर सुशील धरम आराधना भवन में हुए प्रवचन में जैन समणी सुयशनिधि ने कहा कि पर्युषण पर्व कृष्ण पक्ष में प्रारंभ होकर शुक्ल पक्ष में समाप्त होता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देता है। जीवन और मृत्यु दोनों अनिवार्य सत्य हैं। जैन दर्शन हमें सिखाता है कि मृत्यु कैसी होगी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य शुभचंद्र महाराज ने जीवन के अंतिम शिखर पर सल्लेखना संथारा ग्रहण कर आत्मा को शुद्धता की ओर ले गएा। उन्होंने कहा कि कहने का अर्थ यह है ऐसी मृत्यु जिसमें आत्मा पूर्ण सजगता, शांति और सम्यक दृष्टि के साथ शरीर का परित्याग करे। यह अज्ञान, मोह, शोक और भय से मुक्त होती है। मनुष्य जीवन का सच्चा आनंद न धन-संपत्ति में है, न वैभव या पद में, बल्कि तीन मूल सूत्रों—पवित्रता, मैत्रीभाव और विनम्रता—के पालन में है। जीवन पवित्र हो तो मन निर्मल बनता और आत्मा शांति अनुभव करती है। द्वेष और अहंकार जीवन की खुशियाँ छीन लेते हैं, जबकि मैत्री और विनम्रता आत्मा को हल्का और आनंदित बनाते हैं। जैन समणी सुगमनिधि ने अंतगड़ सूत्र का मूल वाचन करते हुए उसका अर्थ विवेचन भी किया।
भजनों की प्रस्तुति
कार्यक्रम में भजनों की प्रस्तुति की गई। प्रवचन की प्रभावना का लाभ अकल्यादेवी और हस्तीमल पींचा परिवार ने लिया। संघ मंत्री हरकचंद ललवानी ने बताया कि प्रवचन में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देने पर विनीता पींचा व रीटा ललवानी को सम्मानित किया गया। संचालन संजय पींचा ने किया। इस दौरान दिलीप चोपड़ा, कमलचंद ललवानी, भीखमचंद ललवानी, पूनमचंद बैद, नितेश ललवानी, परम ललवानी, सोहन नाहर, गणेश, भाग्यश्री ललवानी, वंशिता जैन, सरोज बंजारा, चैनसुख बोहरा, कन्हैयालाल चोपड़ा, किशोरचंद ललवानी, किस्तूरचंद अबानी, विमलचंद नाहटा आदि मौजूद थ्ेा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 01:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur patrika…अज्ञान, मोह, शोक और भय से मुक्त मृत्यु होनी चाहिए…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 7 घंटे मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड; याद आई 1996 की बाढ़

Nagaur-heavy-rain
नागौर

राजस्थान: भारी बारिश के बीच हादसा, मकान ढहने से चार लोगों की मौत

नागौर

नागौर में भारी बारिश: कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा, डीडवाना में दीवार ढहने से दो मजदूरों की मौत, नागौर में मकान ढहा 

नागौर में भारी बारिश
नागौर

अप्रशिक्षित लोगों के हाथों में नागौर जिले के जीएसएस, 16 महीने में 63 लोगों की मौत

नागौर

श्रीसम्पत कुंज चैरिटेबल ट्रस्ट ने जरूरतमंद 16 बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व उठाया

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.