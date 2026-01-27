सरकार को परेशान करने वाले सवाल अनुत्तरित, जर्जर स्कूल भवनों पर जवाबों का इंतजार

नागौर. राजस्थान विधानसभा के 16वें कार्यकाल के चतुर्थ सत्र में शिक्षा विभाग से जुड़े जर्जर विद्यालय भवनों का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन यही सवाल सरकार के लिए सबसे असहज भी साबित हुए। चतुर्थ सत्र के दौरान विधायकों की ओर से शिक्षा विभाग से जुड़े कुल 126 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 40 प्रश्न केवल जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति, सुरक्षा और पुनर्निर्माण से संबंधित थे। हैरानी की बात यह है कि इन 40 में से केवल 8 प्रश्नों के ही जवाब सरकार की ओर से दिए गए, जबकि 32 प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं।जिन सवालों के जवाब दिए गए हैं, वे भी अधिकतर उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रहे, जहां के विधायकों की ओर से प्रश्न पूछे गए थे। पूरे प्रदेश से जुड़े जर्जर विद्यालय भवनों की स्थिति पर केवल एक ही प्रश्न का आंशिक जवाब सदन में रखा गया। अब जबकि विधानसभा का पांचवां सत्र शुरू होने वाला है और सरकार ने विधायकों पर अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर के सवाल पूछने पर रोक लगा दी है, तो यह आशंका गहराने लगी है कि क्या पिछले सत्रों में पूछे गए प्रश्नों के जवाब अब कभी मिल भी पाएंगे या नहीं।