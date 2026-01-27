Nagaur News: राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक सामग्री जब्त, क्या था सुलेमान खान का प्लान? जांच के लिए पहुंची स्पेशल टीम

पुलिस के अनुसार सुलेमान खान पहले लीगल विस्फोटक मैगजीन के संचालन का काम करता था। उसे बारूद बनाने, स्टोर करने और सप्लाई करने की पूरी तकनीकी जानकारी थी। लाइसेंस खत्म होने या अन्य कारणों से काम बंद होने के बाद उसने खुद ही अवैध तरीके से बारूद बनाकर बेचना शुरू कर दिया।