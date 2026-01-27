27 जनवरी 2026,

मंगलवार

नागौर

Nagaur News: राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी विस्फोटक सामग्री जब्त, क्या था सुलेमान खान का प्लान? जांच के लिए पहुंची स्पेशल टीम

Nagaur News: गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम और खुफिया विभाग की टीमें जांच के लिए नागौर जिले के हरसौर गांव पहुंचीं और आरोपी सुलेमान खान के फार्म हाउस की जांच की।

नागौर

image

Santosh Trivedi

Jan 27, 2026

सुलेमान खान nagour

Nagaur News: राजस्थान के नागौर जिले में एक फार्महाउस से करीब 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है।

मामले में एक शख्स सुलेमान खान को ​अरेस्ट किया गया है। अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में पहली बार इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। इस मामले लेकर गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया है।

बड़े नेटवर्क का हाथ होने की आशंका

सोमवार को गृह मंत्रालय की स्पेशल टीम और खुफिया विभाग की टीमें जांच के लिए नागौर जिले के हरसौर गांव पहुंचीं और गिरफ्तार आरोपी सुलेमान खान (58) के फार्म हाउस की जांच की।

प्रारंभिक जांच में इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क के शामिल होने और किसी बड़ी साजिश की आशंका होने का अंदेशा है। यह पता लगाया जा रहा है कि विस्फोटक कहां से लाया गया, इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था और इसके पीछे किन-किन लोगों की भूमिका रही।

खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने मारी रेड

नागौर एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि नागौर पुलिस को लंबे समय से खुफिया जानकारी मिल रही थी कि जिले में विस्फोटक पदार्थों की खरीद-बिक्री और बड़े पैमाने पर भंडारण हो रहा है।

उन्होंने कहा कि खुफिया जानकारी जुटाने के बाद पुलिस ने 24 जनवरी शनिवार को हरसौर गांव में एक खेत में बने फार्महाउस पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई।

यहां 187 बोरियों में 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, डेटोनेटिंग वायर और अन्य सामग्री मिली। इसके बाद सुलेमान खान को गिरफ्तार कर लिया था।

45 बीघा जमीन पर बना है फार्महाउस

सुलेमान खान नागौर जिले के हरसौर गांव के एक शांत क्षेत्र में रहता था, जहां उसने अपने फार्महाउस में एक घर बनाया था और विस्फोटक और अन्य सामग्री जमा कर रखी थी। फार्महाउस 45 बीघा जमीन पर बना है, जहां 2-3 कमरों में सामग्री रखी गई थी।

पुलिस के अनुसार सुलेमान खान पहले लीगल विस्फोटक मैगजीन के संचालन का काम करता था। उसे बारूद बनाने, स्टोर करने और सप्लाई करने की पूरी तकनीकी जानकारी थी। लाइसेंस खत्म होने या अन्य कारणों से काम बंद होने के बाद उसने खुद ही अवैध तरीके से बारूद बनाकर बेचना शुरू कर दिया।

सुलेमान पर पहले भी विस्फोटक अधिनियम के तहत 3 केस दर्ज हो चुके हैं, हालांकि इनमें से एक में उसे बरी कर दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि एक ही स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिलना सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरे का संकेत है।

खबर शेयर करें:

