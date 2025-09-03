Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Nagaur patrika…जयमल महाराज का चरित्र की दृढ़ता सभी के लिए प्रेरणास्रोत…VIDEO

नागौर

Sharad Shukla

Sep 03, 2025

नागौर. श्री जयमल जैन पौषधशाला, नागौर में 318वीं जयमल जयंती के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर हुए प्रवचन में जैन समणी सुयशनिधि ने कहा कि आचार्य जयमल महाराज का जीवन आत्मबल, तप और चारित्र का अनुपम उदाहरण है। उनके अंदर बचपन से ही उनमें वैराग्य की भावना थी, और उनका जीवन आज की पीढ़ी को संयम व अनुशासन का संदेश देता है। जयमल महाराज का अखण्ड ब्रह्मचर्य व चरित्र की दृढ़ता सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने विवाह प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए डॉ े कहा कि सांसारिक जीवन में भी वैराग्य की आभा उनके भीतर प्रकट हो चुकी थी। नैतिकता प्रामाणिकता के साथ साथ उनके पिता के प्रति आज्ञाकारिता ने उन्हें पुत्र धर्म का अद्वितीय आदर्श बनाया। प्रवचन के बाद हुए प्रश्नोत्तरी सत्र में विनिता पींचा और हंसराज भूरट को रजत मेडल से सम्मानित किया गया। जबकि बोनस प्रश्नों के सही उत्तर देने पर नेहा चौरडिय़ा और ललिता छल्लाणी को सम्मान प्राप्त हुआ। प्रवचन प्रभावना का लाभ आणदी देवी जसवन्तराज सुराणा परिवार ने लिया। भजन प्रस्तुति जगदीश माली ने दी। पीयूष बोथरा ने समणी वृंद से 8 प्रत्याख्यान लेकर तेले तप का संकल्प लिया। इनको भी सम्मानित किया गया। इस दौरान हरकचंद ललवाणी, महावीरचंद भूरट, हंसराज भूरट, ललित सुराणा, प्रकाशचंद बोहरा, नरपतचंद ललवाणी आदि मौजूद थे।

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

03 Sept 2025 10:20 pm

नागौर

राजस्थान न्यूज़

सांभर झील में पहली बार आई मछलियां, क्या इस झील से नमक हो रहा कम? विशेषज्ञों ने बताई असली वजह

नागौर

नागौर में तेजादशमी पर हनुमान बेनीवाल का बड़ा ऐलान, वीर तेजाजी के मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ की घोषणा

hanuman beniwal
नागौर

ऑपरेशन त्रिनेत्र : नागौर पुलिस की 264 टीमों ने 7 दिन में 636 स्थानों पर दबिश दी, 289 अपराधी गिरफ्तार

Cyber crime
नागौर

एटीएम काटकर चोरों ने उड़ाए 10.56 लाख रुपए, सीसीटीवी कैमरों पर किया स्प्रे

ATM loot
नागौर

एक गोत्र, एक वेश-भूषा: 500 से अधिक तेजा भक्तों का पैदल संघ खरनाल रवाना

nagaur nagaur news
नागौर
