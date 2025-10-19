Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…दीपावली आज मनाएंगे, सजेंगे शहर, दीपों और झालरों से नहाएगा शहर…VIDEO

नागौर. दीपावली का मुख्य पर्व सोमवार को पूरे उत्साह एवं पारंपरिक उमंग के साथ मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में गणेश एवं लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। इसको लेकर शहर के बाजारों एवं मोहल्लों में दीपोत्सव की तैयारियां करने में लोग हुए हैं। रविवार देर रात तक लोगों ने दीपक, झालरें, सजावट का सामान और पूजा [&hellip;]

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 19, 2025

नागौर. दीपावली का मुख्य पर्व सोमवार को पूरे उत्साह एवं पारंपरिक उमंग के साथ मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त में गणेश एवं लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। इसको लेकर शहर के बाजारों एवं मोहल्लों में दीपोत्सव की तैयारियां करने में लोग हुए हैं। रविवार देर रात तक लोगों ने दीपक, झालरें, सजावट का सामान और पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की। बाजार में दुकानें भी दीपावली को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय से अधिक समय तक खुली रही। हर दुकान पर लोगों की चहल-पहल रही। इधर दीपावली की तैयारियों के लिए सुबह से ही घरों में साफ-सफाई और सजावट का दौर जारी रहा। महिलाओं ने रंगोली बनाकर घरों के आंगन सजाए, जबकि बच्चों ने दीपदान और आतिशबाजी की तैयारी की। मंदिरों में भी लक्ष्मी-गणेश पूजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शाम को शहर के प्रमुख मंदिरों में दीप आरती और पूजा-अर्चना होगी। दीपावली पर सुरक्षा और बिजली व्यवस्था को लेकर प्रशासनि तैयारियां भी की गई है। नगरपरिषद ने सफाई के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है, जबकि बिजली विभाग ने निर्बाध आपूर्ति के लिए टीमों को अलर्ट रखा है। फायर ब्रिगेड की गाडिय़ां और पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें भी तैनात रहेंगी।
दीपावली पर इस मुहूर्त में कर सकते हैं पूजन

नागौर. दीपावली सोमवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। पंडित सुनील दाधीच ने बताया कि चतुर्दशी तिथि समाप्ति दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगी। अमावस्या तिथि 3 बजकर 45 मिनट से होगी, और पूरी रात रहेगी। इसी तरह दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल शाम छह बजकर 1 मिनट से रात 8 बजकर 34 मिनट तक रहेगा। इसमें स्थिर वृष लग्न शाम 7 बजकर 31 मिनट से रात 9 बजकर 25 मिनट तक रहेगा। यह समय पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी तरह चौघडिय़ा मुहूर्त में लाभ/अमृत वेला दोपहर 03 बजकर 45 मिनट से 06बजे तक रहेगा। लाभ चौघडिय़ा रात 10 बजकर 46 मिनट से 12 बजकर 21 मिनट तक रहेगा। शुभ, अमृत, चर चौघडिय़ा रात 01 बजकर 56 मिनट से सुबह 06 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। महानिशीथ काल में स्थिर सिंह लग्न 01 बजकर 54 मिनट से 04 बजकर 9 मिनट सुबह तक रहेगा। यह समय तांत्रिक विधि से पूजन के लिए अच्छा माना गया है।

ऐसे करें गणेश-लक्ष्मी पूजन
पंडित दाधीच ने बताया कि पूजन की शुरुआत गणपति से होगी। इसके पश्चात लक्ष्मी-नारायण पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ सरस्वती माता, कुबेर, श्री यंत्र का भी पूजन कर सकते हैं। इसके पश्चात कमल पुष्प, कमलगट्टा, पीली कौड़ी, साबुत हल्दी, साबुत धनिया आदि अर्पण करना चाहिए। व्यापारी वर्ग इस दिन गद्दी स्थापना, बही-खाता पूजन, कलम-दवात पूजन, तथा महाकाली पूजन कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 09:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…दीपावली आज मनाएंगे, सजेंगे शहर, दीपों और झालरों से नहाएगा शहर…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Nagaur patrika…सूफ़ी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी 774वां उर्स 20 से, तैयारियां शुरू, रंगीन झालरों से सजेगी दरगाह

नागौर

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की नींव हो रही कमजोर, पांच साल में 40 हजार विद्यार्थी कम हुए

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेघवालों की ढाणी मकड़ी नागौर।
नागौर

दीपावली से पहले डिस्कॉम ने जोड़ा सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास का कनेक्शन, 105 दिन चलाया जनरेटर

नागौर

RAS Result 2023: SI भर्ती टॉपर रिछपाल गोदारा ने हासिल की 12वीं रैंक, छोटे से गांव की सरोज भी पटवारी से बनी RAS

रिछपाल गोदारा और सरोज चोयल
नागौर

एक साल पहले तैयार करना था 190 बेड का अस्पताल भवन, आज भी अधूरा

जेएलएन अस्पताल में 190 बेड का अस्पताल भवन
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.