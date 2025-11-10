Nagaur patrika…मध्यस्थता अभियान में 134 प्रकरणों में सुलह सफल, मामले निपटे…VIDEO

नागौर. उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे मेडिएशन फॉर द नेशन अभियान के तहत नागौर मुख्यालय पर न्यायालयों की ओर से चिन्हित प्रकरणों में समझाईश के बाद एमएसीटी प्रकृति के दो प्रकरण को राजीनामे के आधार पर निपटाया गया। मध्यस्थता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विक्रम सांखला ने की। इनमें आपसी राजीनामे के आधार पर कुल 17 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। दो दीवानी प्रकृति के बंटवारे से संबंधित वादों में भी समझाईश सफल रही। इस अभियान के तहत कुल 134 प्रकरणों में मध्यस्थता सफल रही। इस संबंध में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांखला ने कहा कि प्रकरणों को निस्तारित कराने में अधिवक्ता अपना संपूर्ण योगदान दें। अधिवक्ता यदि पूरे मन से इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चि रूप से और भी मामले समझौते की टेबल पर ही निपट जाएंगे। इस दौरान अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 कुमकुम सिंह, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश परिहार, अतिरिक्त. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01 अनिमेष राजपुरोहित आदि मौजूद थे।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़