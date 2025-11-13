Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…अवैध कब्जों ने बदल दिया शहर के बाज़ार का नक्शा, फुटपाथ से सडक़ तक व्यापारी और ठेलेवालों का साम्राज्य…VIDEO

नागौर. अवैध कब्जों ने शहर के बाजारों का न नक्शा बदलकर रख दिया है। फुटपाथ चलने की जगह होती है, लेकिन यहां पर दुकानें लगी हुई हंै। कई जगहों पर पक्के कब्जे कर लिए गए हैं। स्थिति यह है कि जहां मर्जी हुई वहां पर टेबल रखी, सामान सजाया, और खुल गई दुकान…! शहर के [&hellip;]

Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Nov 13, 2025

नागौर. अवैध कब्जों ने शहर के बाजारों का न नक्शा बदलकर रख दिया है। फुटपाथ चलने की जगह होती है, लेकिन यहां पर दुकानें लगी हुई हंै। कई जगहों पर पक्के कब्जे कर लिए गए हैं। स्थिति यह है कि जहां मर्जी हुई वहां पर टेबल रखी, सामान सजाया, और खुल गई दुकान…! शहर के ऐसे ही बाजारों गांधी चौके बाजार की यह हालत हो गई। इस पूरे बाजार में जहां-तहां खुली दुकानें और मनमर्जी से खड़े वाहनों के चलते अवैध कब्जों की वजह से फुटपाथ गायब होने के साथ ही सडक़ों पर भी अवैध कब्जा हो गया है।
बाजारों का बदला रंग
शहर के प्रमुख बाजारों में अवैध कब्जों ने बाजारों का रंग बदल दिया है। खासकर गांधी चौक के हर हिरस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यहां सडक़ों पर दुकानदारों की ओर से मनमर्जी से निर्धारित जगह से काफी आगे बढ़ाकर दुकानें लगा ली गई है। यही नहीं, इन दुकानों की आड़ में जहां-तहां अघोषित रूप से दर्जनों पार्किंग स्थन बन गए हैं। जहां पर मनमर्जी से दो पहिया से लेकर चार पहिया तक के वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसकी वजह से बाजार में प्रवेश कर खरीदारी करना ही मुश्किल होने लगा है।

गांधी चौक की हालत
गांधी चौक बाजार में प्रवेश करते ही सीधा सामना अवैध कब्जे से होता है। गांधी चौक बाजार में दुकानदारों ने फुटपाथ और सडक़ पर अपनी दुकानों का सामान फैला रखा है। फुटपाथ ही नहीं, बल्कि सडक़ें भी गायब हो चुकी है। स्थिति यह हो गई है कि पैदल चलने में कठिनाई हो रही है। अब बाजार में पैदल चलने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। दुकानें और ठेले सडक़ पर फैलाए जाने के कारण यह जगह पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गए हैं। दुकानदारों ने फुटपाथों पर टेबल और सामान रखकर कब्जा कर लिया है, जिससे न केवल पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है, बल्कि इस वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

वाहनों की अवैध पार्किंग और जाम
गांधी चौक और अन्य बाजार क्षेत्रों में वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण सडक़ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार तो सडक़ पर खड़े वाहन इतने अधिक होते हैं कि जाम की वजह से लोग घंटों तक बाजार में फंसे रहते हैं। हालात यह हो गए हैं कि यहां पर हर थोड़ी देर में जाम लगता रहता है।

पैदल यात्री और दुकानदारों के लिए बढ़ी मुश्किलें
गांधी चौक क्षेत्र शुरू होने से लेकर त्रिपोलिया तक पर पूरी तरह से अवैध कब्जा कर लिया गया है। यहां पर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति के चारो ओर पूरी तरह से अवैध कब्जों का जाल बिछा हुआ है। निर्धारित जगह से आगे बढ़ाकर लगाई दुकानों के साथ रही-सही कसर इधर, उधर खड़े वाहनों के चलते हो जाती है। यहां भी फुटपाथों पर ठेले, टपरे और दुकानें लगने के कारण पैदल यात्रियों के लिए रास्ता नहीं बचा है। दुकानदारों की बढ़ती संख्या और सडक़ों पर वाहन पार्क करने के लिए अव्यवस्थित स्थान ने नागरिकों के लिए चलना और बाजारों में आना-जाना बेहद कठिन बना दिया है।
इनका कहना है…
बाजार में अवैध कब्जा है तो इसकी जांच कराकर इसे व्यवस्थित कराया जाएगा।
गोविंद सिंह भींचर, आयुक्त नगरपरिषद नागौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 10:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…अवैध कब्जों ने बदल दिया शहर के बाज़ार का नक्शा, फुटपाथ से सडक़ तक व्यापारी और ठेलेवालों का साम्राज्य…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

हाईवे किनारे खुले ठेकों में पीने के इंतजाम, नियमों में मिलीभगत की ढील..

nagaur nagaur news
नागौर

बढ़े चिकनगुनिया के मरीज, जिला अस्पताल में जांच सुविधा नहीं

nagaur nagaur news
नागौर

सालों से एक ‘अनसुलझी’ व्यवस्था, खामियाजा भुगत रहे वाहन चालक

nagaur nagaur news
नागौर

शव नहीं उठाने को मोर्चरी के बाहर धरना, रात को कैंडल मार्च

nagaur nagaur news
नागौर

ACB Action: ASI 20 हजार रुपए की घूस लेते गिरफ्तार, गिरफ्तार नहीं करने के बदले मांगी रिश्वत

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.