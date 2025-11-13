Nagaur patrika…अवैध कब्जों ने बदल दिया शहर के बाज़ार का नक्शा, फुटपाथ से सडक़ तक व्यापारी और ठेलेवालों का साम्राज्य…VIDEO

नागौर. अवैध कब्जों ने शहर के बाजारों का न नक्शा बदलकर रख दिया है। फुटपाथ चलने की जगह होती है, लेकिन यहां पर दुकानें लगी हुई हंै। कई जगहों पर पक्के कब्जे कर लिए गए हैं। स्थिति यह है कि जहां मर्जी हुई वहां पर टेबल रखी, सामान सजाया, और खुल गई दुकान…! शहर के ऐसे ही बाजारों गांधी चौके बाजार की यह हालत हो गई। इस पूरे बाजार में जहां-तहां खुली दुकानें और मनमर्जी से खड़े वाहनों के चलते अवैध कब्जों की वजह से फुटपाथ गायब होने के साथ ही सडक़ों पर भी अवैध कब्जा हो गया है।

बाजारों का बदला रंग

शहर के प्रमुख बाजारों में अवैध कब्जों ने बाजारों का रंग बदल दिया है। खासकर गांधी चौक के हर हिरस्सों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। यहां सडक़ों पर दुकानदारों की ओर से मनमर्जी से निर्धारित जगह से काफी आगे बढ़ाकर दुकानें लगा ली गई है। यही नहीं, इन दुकानों की आड़ में जहां-तहां अघोषित रूप से दर्जनों पार्किंग स्थन बन गए हैं। जहां पर मनमर्जी से दो पहिया से लेकर चार पहिया तक के वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसकी वजह से बाजार में प्रवेश कर खरीदारी करना ही मुश्किल होने लगा है।

गांधी चौक की हालत

गांधी चौक बाजार में प्रवेश करते ही सीधा सामना अवैध कब्जे से होता है। गांधी चौक बाजार में दुकानदारों ने फुटपाथ और सडक़ पर अपनी दुकानों का सामान फैला रखा है। फुटपाथ ही नहीं, बल्कि सडक़ें भी गायब हो चुकी है। स्थिति यह हो गई है कि पैदल चलने में कठिनाई हो रही है। अब बाजार में पैदल चलने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। दुकानें और ठेले सडक़ पर फैलाए जाने के कारण यह जगह पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गए हैं। दुकानदारों ने फुटपाथों पर टेबल और सामान रखकर कब्जा कर लिया है, जिससे न केवल पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है, बल्कि इस वजह से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

वाहनों की अवैध पार्किंग और जाम

गांधी चौक और अन्य बाजार क्षेत्रों में वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण सडक़ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार तो सडक़ पर खड़े वाहन इतने अधिक होते हैं कि जाम की वजह से लोग घंटों तक बाजार में फंसे रहते हैं। हालात यह हो गए हैं कि यहां पर हर थोड़ी देर में जाम लगता रहता है।

पैदल यात्री और दुकानदारों के लिए बढ़ी मुश्किलें

गांधी चौक क्षेत्र शुरू होने से लेकर त्रिपोलिया तक पर पूरी तरह से अवैध कब्जा कर लिया गया है। यहां पर लगी महात्मा गांधी की मूर्ति के चारो ओर पूरी तरह से अवैध कब्जों का जाल बिछा हुआ है। निर्धारित जगह से आगे बढ़ाकर लगाई दुकानों के साथ रही-सही कसर इधर, उधर खड़े वाहनों के चलते हो जाती है। यहां भी फुटपाथों पर ठेले, टपरे और दुकानें लगने के कारण पैदल यात्रियों के लिए रास्ता नहीं बचा है। दुकानदारों की बढ़ती संख्या और सडक़ों पर वाहन पार्क करने के लिए अव्यवस्थित स्थान ने नागरिकों के लिए चलना और बाजारों में आना-जाना बेहद कठिन बना दिया है।

इनका कहना है…

बाजार में अवैध कब्जा है तो इसकी जांच कराकर इसे व्यवस्थित कराया जाएगा।

गोविंद सिंह भींचर, आयुक्त नगरपरिषद नागौर