Nagaur patrika…रेलवे फाटक से तहसील तक चला सफाई अभियान, साफ हुआ क्षेत्र…VIDEO

नगर परिषद व नवरस फाउंडेशन के साथ विद्यार्थियों, स्काउट्स और युवाओं ने निभाई अहम भूमिका

नागौर. सेवा पखवाड़ा के तहत गुरुवार को वार्ड संख्या 4-6 तके क्षेत्रों में मानासर रेलवे फाटक से लेकर तहसील कार्यालय तक सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में नगर परिषद, युवा नवरस फाउंडेशन, चार विद्यालयों के विद्यार्थी, स्काउट्स, कॉलेज के युवा और शहरवासियों सहित कुल 521 लोगों ने सामूहिक भागीदारी निभाई। इस दौरान मानासर पुलिया के नीचे जमा करीब 10 डम्पर मलबे को नगर परिषद ने 3 जेसीबी, 2 डम्पर और 01 ट्रैक्टर की मदद से हटवाया। इसके साथ ही सडक़ किनारे पड़ी मिट्टी और झाडिय़ों को हटाकर आवागमन में आ रही बाधाओं को दूर किया गया। अभियान के दौरान सडक़ पर रखे दो अवैध ढाबों को भी हटवाया गया। इस दौरान नगरपरिषद आयुक्त गोविन्द सिंह भिंचर की मौजूदगी में सफाई एवं विकास शाखा की टीमों ने मानासर फाटक क्षेत्र में सब्जी ठेला व दुकानदारों से बातचीत कर पॉलिथिन का उपयोग बंद करने और ठेले सडक़ से हटाकर लगाने की हिदायत दी। दुकानदारों को बिल्डिंग लाइन से बाहर लगे टिन शेड और तिरपाल हटाने के निर्देश दिए गए।