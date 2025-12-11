Nagaur patrika…रेलवे स्टेशन का कायाकल्प बना मुसीबत: अमृत योजना में रास्ते तबाह, यात्रियों की जान हर रोज़ अटक रही…VIDEO

नागौर. अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के कायाकल्प कार्य ने क्षेत्रवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। रेलवे ने स्टेशन का मुख्य प्रवेश मार्ग अस्थायी रूप से बदल दिया, लेकिन जिस दिशा में द्वार शिफ्ट किया गया, उस ओर का रास्ता केबल बिछाने और खुदाई के दौरान पूरी तरह टूट गया। वर्तमान स्थिति यह है कि मार्ग पर न बाइक सुरक्षित चल सकती है और न चार पहिया वाहन। स्थानीय निवासियों के अनुसार नाले पर पत्थर डालकर बनाए गए वैकल्पिक रास्ते की सतह ऊंची-नीची हो चुकी है, जिससे वाहन संतुलन खो देते हैं। ऑटो चालकों ने बताया कि रोजाना वाहन पलटने की स्थिति बनती है। पिछले सप्ताह एक ऑटो पलट गया था, जिसमें दो महिलाओं सहित एक युवक घायल हुआ।

यहां पर भी हालत खराब

स्टेशन क्षेत्र से बीकानेर रोड पुलिया और मुख्य मार्ग की स्थिति भी अत्यंत खराब बनी हुई है। जगह-जगह गहरे गड्ढे पडऩे से सडक़ पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और अब केवल पगडंडी जैसी उबड़-खाबड़ सतह बची है। राहगीरों का कहना है कि इस मार्ग से गुजरना जोखिमभरा हो गया है।

उड़ती रहती है धूल

खराब सडक़ की वजह से कई लोग अपने वाहन दुकानों के सामने खड़े कर देते हैं, जिससे दिनभर जाम लगने की स्थिति बनी रहती है। धूल का उछलता गुबार व्यापारियों और राहगीरों को परेशान कर रहा है। दुकानदारों का कहना है कि रेलवे और नगरपरिषद को कई बार अवगत कराने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ग्राउंड पर हालात ऐसे हैं कि स्टेशन विकास कार्य के चलते यात्रियों की पहुंच पहले से ज्यादा कठिन हो गई है और स्थानीय लोग सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।

जनता की जुबानी: पूरा रास्ता ही बेकार कर दिया

रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार को शिफ्ट करने के दौरान रेलवे को रास्ता भी बेहतर कराना चाहिए था, बल्कि खराब कर दिया गया है। अब इसकी वजह से लोगों को आने-जाने में बेहद मुश्किल हो रही है।

ओमप्रकाश, दुकानदार,स्टेशन रोड

रेलवे का अस्थायी मुख्य रास्ता नाले के ऊपर ही पत्थर डालकर बना दिया गया है। अब इस पर से न तो बाइक गुजर सकती है, और न ही बुजुर्ग चलकर जा सकता है। वाहन तो आए दिन पलटते रहते हैं।

महेन्द्र, दुकानदार, स्टेशन रोड

रास्ता खराब होने की वजह से ज्यादातर आने वाले अपने वाहन यही दुकानों के सामने ही खड़े कर देते हैं। इस वजह से यहां पर हर थोड़ी देर में जाम लगता रहता है। रास्ता भी इतना खराब है, अधिकारियों को पता भी है। फिर भी यह हालत समझ से परे रही है।

अशोक, दुकानदार, स्टेशन रोड