patrika nagaur…ज़हरीला नाला बना संकट, हनुमानबाग कॉलोनी के 500 घरों में मच्छर, बुखार और बेबसी…!…VIDEO

नागौर. लक्ष्मीतारा सिनेमाहाल के पास बना बड़ा नाला अब ज़हरीली मुसीबत बन चुका है। जिस नाले के रास्ते से शहर का पानी निकलना था, वहीं अब सड़ता हुआ गंदा पानी और मच्छरों का झुंड तैरता दिखता है। इसके चलते इससे सटी हुई हनुमानबाग कॉलोनी के ज्यादातर लोग अब बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं।

शहर की हनुमानबाग कॉलोनी के निकट स्थित नाले की सफाई नहीं होने के कारण पूरा नाला जाम होने के साथ ही कचरों का ढेर बन चुका है। इसमें सड़ांध मारते कचरे की वजह से मच्छरों को ऑक्सीजन मिली तो इनकी तादाद बढ़ गई है। हर घर में खांसी, बुखार और जोड़ों का दर्द के पीडि़तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्थानीय लोग बताते हैं नगरपरिषद के अफसर बस फाइलों में सफाई करवाते हैं तो इसका खामियाजा स्थानीय बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है।

महीनों सड़ता रहता है पानी

हनुमानबाग कॉलोनी निवासी रामरतन चौधरी, लोकेश श्रीवास्तव,बलदेव जी सांगवान,मगननाथ सिंध रामचन्द्र जाखड़, प्रदीप सांगवा आदि से बात हुई तो इनकी पीड़ा इनकी जुबानी निकली। इनका कहना था कि नाले में महीने-महीने तक पानी सड़ता रहता है। हमने कम से कम चार बार लिखित शिकायत दी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मच्छरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि शाम होते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। चिकनगुनिया के दर्जनों केस सामने आए हैं, पर नगरपरिषद का अमला अब भी खानापूर्ति करने में लगा हुआ है। स्थिति यह है कि यहां पर लंबे समय से छिडक़ाव तक नहीं किया जा सका है। कॉलोनी के कई हिस्सों में भी बरसात के बाद अब तक दवा छिडक़ाव नहीं हुआ। लोग अब खुद पाइप से पानी डालकर नाले की सफाई करने को मजबूर हैं।

राह चलते लोग भी हो रहे परेशान

कॉलोनी के पास ही बड़े नाले की सफाई नहीं होने के कारण पूरे क्षेत्र में न केवल दुर्गन्ध बनी रहती हे, बल्कि राह गुजरते लोग भी इसके चलते परेशान होने लगे हैं। वजह नाला एवं इसके आसपस कचरों का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। देखने से ही साफ प्रतीत होता है कि लंबे समय से इसकी सफाई नहीं हुई है।

इनका कहना है…

नाले की समस्या संज्ञान में नहीं आई है। इसे देखवा लिया जाएगा, और समस्या का समाधान करा दिया जाएगा।

गोविंद सिंह भींचर, आयुक्त नगरपरिषद नागौर