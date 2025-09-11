1 शख्स, 6 जगह नौकरी, 3 करोड़ सैलरी, गजब फर्जीवाड़ा!

उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में सरकारी भर्ती से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. =मामला आगरा जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला अर्पित सिंह(Arpit Singh X Ray Technician) के नाम पर कई जिलों में अलग-अलग आधार नंबर के जरिए अलग-अलग लोगों पर नौकरी करने का आरोप है…इन नौकरियों में अर्पित के नाम का इस्तेमाल हुआ है. लेकिन कई दूसरे लोग नौकरी कर(UP Recruitment Scam) रहे हैं..