Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

1 शख्स, 6 जगह नौकरी, 3 करोड़ सैलरी, गजब फर्जीवाड़ा!

मामले का जैसा ही खुलासा हुआ, वैसे ही बलरामपुर, फर्रुखाबाद, रामपुर, बांदा, अमरोहा और शामली पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 11, 2025

उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) में सरकारी भर्ती से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. =मामला आगरा जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र का है, जहां का रहने वाला अर्पित सिंह(Arpit Singh X Ray Technician) के नाम पर कई जिलों में अलग-अलग आधार नंबर के जरिए अलग-अलग लोगों पर नौकरी करने का आरोप है…इन नौकरियों में अर्पित के नाम का इस्तेमाल हुआ है. लेकिन कई दूसरे लोग नौकरी कर(UP Recruitment Scam) रहे हैं..

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Sept 2025 08:23 am

Hindi News / National News / Videos / 1 शख्स, 6 जगह नौकरी, 3 करोड़ सैलरी, गजब फर्जीवाड़ा!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

दिल्ली हवाई अड्डे पर सिंगापुर जाने वाली Air India की फ्लाइट से अचानक 200 से अधिक यात्री उतारे गए, सामने आई बड़ी वजह

राष्ट्रीय

SIR : चुनाव आयोग जल्द शुरू करेगा पूरे देश में एसआइआर

राष्ट्रीय

रिपोर्ट में खुलासा…दुनिया में हर 10 में से 1 बच्चा या किशोर मोटापे का ​शिकार, कारण जंक फूड व मीठे पदार्थ

Common Diseases Caused by Obesity
राष्ट्रीय

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के क्रॉस वोटिंग के दावे पर बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस से पूछे ये सवाल

राष्ट्रीय

3000 युवाओं की नौकरी के लिए भारत में लगी लाइन, पड़ोसी देश में बेरोजगारी ने मचाया हाहाकार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.