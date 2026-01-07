Defense Alert: क्या भारत के लिए खतरा बनेंगे पाक फाइटर जेट ? बांग्लादेश और इस्लामाबाद में बड़ी डील!

Strategic Partnership: दक्षिण एशिया में एक नई रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) जन्म ले रही है, जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा सकता है। बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने ढाका को अपने उन्नत JF-17 Block III फाइटर जेट्स (Bangladesh Pakistan JF-17 Deal 2026)बेचने का प्रस्ताव दिया है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद, अंतरिम प्रशासन का पाकिस्तान के प्रति यह झुकाव न केवल रक्षा संबंधों को बदल रहा है, बल्कि चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति को भी मजबूती दे रहा है। इससे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ढाका का झुकाव अब इस्लामाबाद की ओर बढ़ेगा, और अब ये कयास हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान (Air Chief Marshal Hasan Mahmood Khan Islamabad visit) इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना (PAF) के शीर्ष अधिकारियों के साथ लंबी बैठकें की हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पहलू पाकिस्तान और चीन द्वारा विकसित JF-17 Thunder फाइटर जेट (Pakistan Bangladesh Defense Pact Updates) की संभावित खरीद है।