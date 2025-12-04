फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, बाल-बाल बचा पायलट

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं। आए दिन ही इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। सबसे एडवांस मानी जाने वाली अमेरिका (United States Of America) की सेना भी इससे अछूती नहीं है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स में भी इस तरह के मामले समय-समय पर देखने को मिलते हैं और हाल ही में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। बुधवार को अमेरिकी एयर फोर्स का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया।