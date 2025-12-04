4 दिसंबर 2025,

फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला, बाल-बाल बचा पायलट

US F-16 Fighter Jet Crash: दुनियाभर में प्लेन क्रैश के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब अमेरिका में इसी तरह का एक और हादसा सामने आया है जिसमें एक फाइटर जेट क्रैश हो गया।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 04, 2025

F-16 crash

F-16 crash (Photo - Video screenshot)

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले दुनियाभर में बढ़ रहे हैं। आए दिन ही इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। सबसे एडवांस मानी जाने वाली अमेरिका (United States Of America) की सेना भी इससे अछूती नहीं है। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स में भी इस तरह के मामले समय-समय पर देखने को मिलते हैं और हाल ही में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। बुधवार को अमेरिकी एयर फोर्स का एक फाइटर जेट क्रैश हो गया।

F-16C फाइटर जेट हुआ क्रैश और बना आग का गोला

अमेरिकी एयर फोर्स की थंडरबर्ड्स यूनिट का एक F-16C फाइटर जेट कैलिफोर्निया (California) के सैन बर्नार्डिनो (San Barnardino) काउंटी में ट्रोना एयरपोर्ट के दक्षिण में क्रैश हो गया। यह स्थान डेथ वैली नेशनल पार्क के दक्षिणी हिस्से के निकट है। फाइटर जेट के क्रैश होते ही जोर का धमाका हुआ और F-16C आग का गोला बन गया।

बाल-बाल बचा पायलट

इस प्लेन क्रैश में पायलट बाल-बाल बचा। फाइटर जेट के क्रैश होने से पहले ही पायलट उससे बाहर निकलने में कामयाब रहा। जानकारी के अनुसार पायलट को मामूली चोटें आईं और उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पायलट की स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

मामले की जांच शुरू हो गई है। चाइना लेक पुलिस विभाग और नेवल एयर वेपन्स स्टेशन ,चाइना लेक इस हादसे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फाइटर जेट किस वजह से क्रैश हुआ।

180 करोड़ का हुआ नुकसान

F-16C फाइटर जेट के क्रैश होने से अमेरिका को 180 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। इसकी निर्माण लागत करीब 20 मिलियन डॉलर्स है जिसकी भारतीय करेंसी में वैल्यू करीब 1,80,74,81,528 रुपये है।

