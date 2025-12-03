Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तानी सेना ने किया एनकाउंटर, 7 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर पाकिस्तानी सेना को कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी सेना ने 7 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 03, 2025

Pakistan soldiers

Pakistan soldiers (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) के लिए आतंकवाद (Terrorism) एक गंभीर समस्या बन चुका है। लंबे समय तक जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को फलने-फूलने में मदद की, अब आतंकवाद के जाल में फंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमलों से आम जनता के साथ सेना और पुलिस भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अक्सर ही पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करती है और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है।

एनकाउंटर में 7 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने जानकारी दी कि मंगलवार को पाकिस्तानी सेना को आतंकियों के खिलाफ कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों पर हमला कर दिया। आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना को इस एनकाउंटर में कामयाबी मिली और उन्होंने 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया।

टीटीपी के थे आतंकी!

जिन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया, उनके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की बॉर्डर अफगानिस्तान से लगती है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के कई आतंकी ठिकाने हैं। इसी प्रांत में सबसे ज़्यादा आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आतंकी मुख्य रूप से सेना और पुलिस को निशाना बनाते हैं। ऐसे में सेना और पुलिस भी समय-समय पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेती है।

ये भी पढ़ें

भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का किया सफल कॉम्बैट लॉन्च, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन
विदेश
BrahMos supersonic cruise missile

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Dec 2025 06:59 am

Published on:

03 Dec 2025 06:57 am

Hindi News / World / पाकिस्तानी सेना ने किया एनकाउंटर, 7 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या दिल्ली के प्रदूषण से होगा पुतिन का स्वागत, जहरीली हवा क्यों नहीं चर्चा का मुद्दा

Putin India Visit 2025
राष्ट्रीय

इमरान खान की कैसी है हालत, जेल में मिलने के बाद बहन ने बताई पूरी बात…

Imran Khan Sister Uzma Jail Visit
विदेश

“हमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए”–भारत के नेवी चीफ का धमाकेदार खुलासा! ऑपरेशन सिंदूर में पाक की कमर टूटी

Operation Sindoor Navy Chief
राष्ट्रीय

इमरान खान की बहनों के आगे पाक सरकार ने टेके घुटने, बहन को मिली मिलने की मंजूरी

Pakistan Ex Prime Minister Imran Khan
विदेश

Viral Video: वियतनाम में मिला गुजराती बोलने वाला लड़का, “बालिका वधू” देख कर सीखी भाषा –10 लाख व्यूज पार!

Vietnamese speaks Gujarati
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.