पाकिस्तानी सेना ने किया एनकाउंटर, 7 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

Pakistan soldiers (Photo - ANI)
पाकिस्तान (Pakistan) के लिए आतंकवाद (Terrorism) एक गंभीर समस्या बन चुका है। लंबे समय तक जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को फलने-फूलने में मदद की, अब आतंकवाद के जाल में फंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमलों से आम जनता के साथ सेना और पुलिस भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अक्सर ही पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करती है और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है।
पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने जानकारी दी कि मंगलवार को पाकिस्तानी सेना को आतंकियों के खिलाफ कामयाबी मिली। खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत के नॉर्थ वजीरिस्तान (North Waziristan) जिले में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों पर हमला कर दिया। आतंकियों ने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तानी सेना पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सेना को इस एनकाउंटर में कामयाबी मिली और उन्होंने 7 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया।
जिन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया, उनके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की बॉर्डर अफगानिस्तान से लगती है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में टीटीपी के कई आतंकी ठिकाने हैं। इसी प्रांत में सबसे ज़्यादा आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। आतंकी मुख्य रूप से सेना और पुलिस को निशाना बनाते हैं। ऐसे में सेना और पुलिस भी समय-समय पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेती है।
