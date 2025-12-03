पाकिस्तानी सेना ने किया एनकाउंटर, 7 आतंकियों को उतारा मौत के घाट

पाकिस्तान (Pakistan) के लिए आतंकवाद (Terrorism) एक गंभीर समस्या बन चुका है। लंबे समय तक जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को फलने-फूलने में मदद की, अब आतंकवाद के जाल में फंस चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पाकिस्तान में आतंकी हमलों से आम जनता के साथ सेना और पुलिस भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। अक्सर ही पाकिस्तानी सेना आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करती है और एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है।