2500 फ्लाइट कैंसिल, यात्री बेहाल.. मोदी सरकार का इंडिगो को अल्टीमेटम

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का संकट आज भी जारी है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं। फ्लाइट कैंसिलेशन और भारी देरी के कारण एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मची हुई है। यात्रियों का धैर्य जवाब दे रहा है। शनिवार को भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। ऐसे में अब तक करीब 2500 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। विमानन कंपनी की मनमानी के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे तो घबराई सरकार एक्टिव मोड में आई। चौतरफा आलोचना के बीच विमानन मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए इंडिगो को साफ निर्देश जारी किए हैं। रद्द की गई उड़ानों के सभी रिफंड शनिवार तक प्रोसेस कर दिए जाएं। राहत की खबर ये है कि 7 दिसंबर की रात तक यात्रियों के पैसे वापस मिल जाएंगे। विमानन मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक इंडिगो को शनिवार तक सभी टिकटों का रिफंड प्रोसेस करना है। रविवार रात 8 बजे तक पूरी प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। इसके अलावा यात्रियों के लिए स्पेशल सहायता और रिफंड सेंटर बनाए जाएं। जब तक ऑपरेशन सामान्य नहीं होता, ऑटो-रिफंड जारी रहे।