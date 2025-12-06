6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

2500 फ्लाइट कैंसिल, यात्री बेहाल.. मोदी सरकार का इंडिगो को अल्टीमेटम

विमानन मंत्रालय ने इंडिगो को एक और बड़ा आदेश दिया है। जिसके मुताबिक फ्लाइट रद्द या देरी की वजह से यात्रियों का जो सामान अलग हो गया है, उसे अगले 48 घंटों के भीतर डिलीवर करना अनिवार्य है। इंडिगो को ये तय करना है कि छूटा हुआ सामान 48 घंटे में यात्रियों तक पहुंचे। देरी या गैर-अनुपालन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Dec 06, 2025

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का संकट आज भी जारी है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं। फ्लाइट कैंसिलेशन और भारी देरी के कारण एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी मची हुई है। यात्रियों का धैर्य जवाब दे रहा है। शनिवार को भी 400 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। ऐसे में अब तक करीब 2500 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। विमानन कंपनी की मनमानी के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे तो घबराई सरकार एक्टिव मोड में आई। चौतरफा आलोचना के बीच विमानन मंत्रालय ने सख्त कदम उठाते हुए इंडिगो को साफ निर्देश जारी किए हैं। रद्द की गई उड़ानों के सभी रिफंड शनिवार तक प्रोसेस कर दिए जाएं। राहत की खबर ये है कि 7 दिसंबर की रात तक यात्रियों के पैसे वापस मिल जाएंगे। विमानन मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक इंडिगो को शनिवार तक सभी टिकटों का रिफंड प्रोसेस करना है। रविवार रात 8 बजे तक पूरी प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए। इसके अलावा यात्रियों के लिए स्पेशल सहायता और रिफंड सेंटर बनाए जाएं। जब तक ऑपरेशन सामान्य नहीं होता, ऑटो-रिफंड जारी रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Dec 2025 09:22 pm

Hindi News / National News / Videos / 2500 फ्लाइट कैंसिल, यात्री बेहाल.. मोदी सरकार का इंडिगो को अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Viral Video: 52 साल की 50% लकवाग्रस्त महिला ने अपने बुलंद इरादों से दुनिया को सिखा दिया जीना, जानिए पूरी कहानी

राष्ट्रीय

Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पारा पहुंचा 4.6 डिग्री, जम गईं ओस की बूंदें, खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर

Severe cold in Ambikapur
अंबिकापुर

लाइफ सपोर्ट पर है INDIA गठबंधन, ICU में जाने का खतरा: उमर अब्दुल्ला के दावे से मची सियासी खलबली!

Omar Abdullah
राष्ट्रीय

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के बाद बनेगा राम मंदिर, बीजेपी के बड़े नेता ने कर दिया ऐलान

Murshidabad Babri Masjid, Babri Masjid demolition, Ram Temple, Humayun Kabir,
राष्ट्रीय

महिलाओं को शादी के खर्च के लिए मिलेंगे 51 हजार रुपये, इस राज्य सरकार ने किया ऐलान

marriage
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.