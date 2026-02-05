Online Game Suicide Case: ऑनलाइन गेम या मौत का जाल? एक खतरनाक चैलेंज जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था

Online game suicide case: गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना इलाके में मंगलवार रात ऑनलाइन कोरियन गेम का टास्क पूरा करने के लिए भारत सिटी सोसायटी की नौवीं मंजिल से तीन बहनों ने एक साथ छलांग खुदकुशी कर ली। इसके बाद एक बार फिर ऑनलाइन गेम्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब किसी ऑनलाइन गेम के टास्क को पूरा करने में जान गई है, ऐसे मामले पहले भी कई बार आ चुके हैं। इसके अलावा इन गेम्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आइए जानते है वे कौन-कौन से गेम्स है…