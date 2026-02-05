5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ट्रंप के दबाव में नहीं झुका भारत: डोभाल के कड़े रुख के बाद टूटा टैरिफ वार, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तय

डाेभाल ने रुबियो को यह भी अवगत करा दिया था कि मोदी सरकार ट्रंप के कार्यकाल को खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार हैं, क्योंकि भारत अतीत में भी अमेरिकी प्रशासनों से खराब संबंधों का सामना कर चुका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Feb 05, 2026

हाल ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पिछले साल सितंबर 2025 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात में साफ कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके शीर्ष सहयोगियों के दबाव में भारत आने वाला नहीं है। डाेभाल ने रुबियो को यह भी अवगत करा दिया था कि मोदी सरकार ट्रंप के कार्यकाल को खत्म होने तक इंतजार करने को तैयार हैं, क्योंकि भारत अतीत में भी अमेरिकी प्रशासनों से खराब संबंधों का सामना कर चुका है।

डोभाल ने रुबियो से कही ये बात

तब डोभाल ने रुबियो से बताया था कि दिल्ली चाहती है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तभी सुधर सकते हैं, जब ट्रंप और उनके सहयोगी सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना कम करें। रिपोर्ट के अनुसार डोभाल व रुबियो की यह मुलाकात तब हुई जब दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव चरम पर था। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया था, जिसमें रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत पैनल्टी शुल्क भी शामिल था। लेकिन भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा था, जिससे अमेरिका नाराज था।

दोनों देशों के बीच तनाव हुआ कम

डोभाल और रूबियों की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने लगा। सितंबर 2025 में ट्रंप ने मोदी को जन्मदिन पर फोन किया और उनकी तारीफ की। साल के अंत तक दोनों नेताओं ने कई बार बात की, जिससे बातचीत आगे बढ़ी। जनवरी में भारत आए ट्रंप के भरोसेमंद नए अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने अमेरिका-भारत के संबंध सुधारने के प्रयास और आगे बढ़ाए।

अमेरिका ने घटाया टैरिफ

यही वजह रही कि 2 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत की और व्यापार समझौता हो गया। भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। रूसी तेल खरीद पर 25 प्रतिशत पैनल्टी का शुल्क भी हटा लिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की धैर्यपूर्ण और मजबूत रणनीति ने ट्रंप की दबाव नीति को तोड़ा। यह भारत-अमरीका संबंधों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। भारत ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रीय हितों पर समझौता कभी नहीं करेगा।

ये भी पढ़ें

India-US Trade Deal: लैपटॉप से ​​लेकर डेयरी उत्पादों तक…जानें भारत में क्या-क्या होगा सस्ता
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 06:38 am

Hindi News / National News / ट्रंप के दबाव में नहीं झुका भारत: डोभाल के कड़े रुख के बाद टूटा टैरिफ वार, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तय

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.