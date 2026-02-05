ट्रंप के दबाव में नहीं झुका भारत: डोभाल के कड़े रुख के बाद टूटा टैरिफ वार, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तय

तब डोभाल ने रुबियो से बताया था कि दिल्ली चाहती है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तभी सुधर सकते हैं, जब ट्रंप और उनके सहयोगी सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना कम करें। रिपोर्ट के अनुसार डोभाल व रुबियो की यह मुलाकात तब हुई जब दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव चरम पर था। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया था, जिसमें रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत पैनल्टी शुल्क भी शामिल था। लेकिन भारत ने रूस से तेल आयात जारी रखा था, जिससे अमेरिका नाराज था।