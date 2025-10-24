आंध्रप्रदेश के कुरनूल में चलती बस बनी आग का गोला, सोते ही रह गए यात्री, जिंदा जले.!

पूरा देश जैसलमेर बस हादसे से उबरा भी नहीं था कि आंध्रप्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार को एक बार फिर चलती बस आग का गोला बन गई। दरअसल, हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी ट्रैवल्स की बस कुरनूल में एक बाइक से टकरा गई। इसके बाद बस में आग लग गई। हादसा इतना भयानक था कि कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रात करीब 3 बजे कालेश्वरम ट्रेवल्स की बस बेंगलुरु-हैदराबाद हाइवे पर एक बाइक से टकरा गई। इसके बाद बस में भीषण आग लग गई. पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बस में ड्राइवर और असिस्टेंट को मिलाकर कुल 42 लोग सवार थे। अभी तक 15 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस बस हादसे की वजह से कई लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि अभी तक सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 25 लोगों की जलकर मौत हो गई है।