अच्छे मानसून का असर: रबी बुवाई बढ़ी, गेहूं-धान का रकबा सबसे आगे

Rabi crop 2025: देश में इस बार रबी सीजन में बंपर फसल के आसार हैं और किसानों व आम लोगों के लिए जमाना अच्छा होगा। अच्छे मानसून के बाद देश में रबी फसल की ज्यादा बुवाई हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार इस सीजन में कुल बुवाई क्षेत्र 536.76 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो पिछले वर्ष के 512.76 लाख हेक्टेयर से 24 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। यह वृद्धि करीब 4.5 प्रतिशत की है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य रबी फसल गेहूं की बुवाई में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है।