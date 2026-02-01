इस्लामाबाद विस्फोट के बाद कश्मीर में हुआ कुछ ऐसा, दंग रह गए शहबाज-मुनीर

कश्मीर घाटी में पहली बार पाकिस्तान मुर्दाबाद गूंजा। ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’ के नारे, जोबदलते राजनीतिक माहौल का संकेत हैं। बारामूला ज़िले के हांजीवेरा इलाके में श्रीनगर–बारामूला नेशनल हाईवे पर शिया समुदाय के स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे। यह प्रदर्शन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद पर हुए आत्मघाती हमले के खिलाफ किया गया, जिसमें अधिकारियों के अनुसार कम से कम 69 नमाज़ियों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। प्रदर्शन के दौरान शिया समुदाय के लोगों ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति एकजुटता जताई और सांप्रदायिक हिंसा की कड़ी निंदा की। हांजीवेरा में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए।