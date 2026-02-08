पार्टियों को चंदा देने वालों को 3100 करोड़ की छूट, 140 करोड़ जनता के जा रहे 22-22 रुपये

राजनीतिक दलों पर यह धन-वर्षा ऐसे समय हो रही है, जब चुनाव सुधार की बात ज़ोर-शोर से हो रही है। हालांकि, सरकार की ओर से चंदे को बढ़ावा देने वाले कदमों पर ज़ोर देखा गया है। राजनीतिक चंदे पर टैक्स छूट को जारी रखना भी ऐसा ही एक कदम माना जा सकता है। 2018 में लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वालों के नाम सरकार ने तभी सार्वजनिक किए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः चंदा लेने की इस व्यवस्था को असंवैधानिक बता कर खत्म कर दिया।