8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर बवाल जारी, CM के बेटे के बयान के बाद DK गुट ने कहा- राहुल-सोनिया जल्द कुछ करें…

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के बयान पर डीके शिवकुमार गुट के नेता का बयान आया है। उन्होंने कहा कि यतींद्र की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाईकमान को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 08, 2026

डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया

कर्नाटक में सियासी बवाल जारी है। सीएम सिद्धारमैया गुट और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार गुट के बीच खींचतान फिर से शुरू हो गई है। डीके शिवकुमार के खास माने जाने वाले बसवराज वी शिवगंगा ने सीएम सिद्धरमैया के बेटे यतींद्र पर हमला बोला है। इसके बाद से कांग्रेस की अंदरुनी कलह एक बार फिर सामने आ गई है।

मेरे पिता अपना कार्यकाल पूरा करेंगे: यतींद्र

दरअसल, सीएम के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा था कि पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री बदलने के प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया है। उनके पिता अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने यह टिप्पणी बसवराज के उस बयान के जवाब में की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में नेतृत्व के मुद्दे पर चल रही उलझन को दूर करने के लिए हाईकमान को हस्तक्षेप करना चाहिए।

यतींद्र के बयान को गंभीरता से न लें: बसवराज

शनिवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए बसवराज ने कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में उनका वोट मायने रखता है, क्योंकि वे विधायक हैं, जबकि यतींद्र सिद्धारमैया एमएलसी होने के नाते ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। उन्होंने यतींद्र सिद्धारमैया पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि जब उनके पास वोट ही नहीं है तो आप (मीडिया) उनके बयानों पर क्यों ध्यान देते हैं?

पार्टी हाईकमान ने यतींद्र के बयान का संज्ञान लिया

उन्होंने आरोप लगाया कि यतींद्र सिद्धारमैया बार-बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पांच साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने यतींद्र सिद्धारमैया के बयानों का संज्ञान लिया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी पार्टी में हैं। पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि सत्ता-साझाकरण की कोई व्यवस्था है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Feb 2026 07:10 am

Hindi News / National News / कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर बवाल जारी, CM के बेटे के बयान के बाद DK गुट ने कहा- राहुल-सोनिया जल्द कुछ करें…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.