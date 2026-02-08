कर्नाटक में कांग्रेस के भीतर बवाल जारी, CM के बेटे के बयान के बाद DK गुट ने कहा- राहुल-सोनिया जल्द कुछ करें…

शनिवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए बसवराज ने कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में उनका वोट मायने रखता है, क्योंकि वे विधायक हैं, जबकि यतींद्र सिद्धारमैया एमएलसी होने के नाते ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। उन्होंने यतींद्र सिद्धारमैया पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि जब उनके पास वोट ही नहीं है तो आप (मीडिया) उनके बयानों पर क्यों ध्यान देते हैं?