मौसम फिर लेगा करवट! अगले 4 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट; IMD ने जारी की चेतावनी

देशभर में मौसम एक बार फिर तेज़ी से करवट बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले चार दिन मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं। दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से कई राज्यों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसका असर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक साफ देखा जा रहा है।