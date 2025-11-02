Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Rahul gandhi Begusarai video: अरे ये क्या ? चलती नाव से कूदे राहुल गांधी ! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल !

Rahul gandhi Begusarai video: बेगूसराय की यात्रा के दौरान नाव पर सवार राहुल गांधी अचानक तालाब में कूद गए, फिर क्या था सुरक्षाकर्मी भी कूद पड़े, अब आप पूछेंगे राहुल ने ऐसा क्यों किया ? जनाब हर सवाल का मिलेगा जवाब देखें ये वायरल वीडियो

Google source verification

बेगूसराय

image

Kripa Shankar Sharma

Nov 02, 2025

Rahul gandhi Begusarai video: बिहार में गजब बा ! ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा… तो चलिए आज इसे देख भी लीजिए… जनाब नाव से कूदते ये शख्स लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ( Rahul gandhi Begusarai video ) हैं… अब आप सोच रहे होंगे की भला राहुल गांधी ( Rahul gandhi viral video ) चलती नाव से आखिर क्यों कूद गए ( Rahul Gandhi Jump into pond )… क्या नाव में सुराख था… या कोई और बात… अरे साहब इतना ना सोचिए… हम बतातें हैं आपको की आखिर माजरा क्या है…. देखें राहुल गांधी का ये वायरल वीडियो और जानिए आखिर मछुआरों के साथ गए राहुल गांधी क्यों चलती नाव (Rahul gandhi goes fishing in poll bound Bihar’s Begusarai) से कूद गए, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Nov 2025 08:28 pm

Hindi News / National News / Videos / Rahul gandhi Begusarai video: अरे ये क्या ? चलती नाव से कूदे राहुल गांधी ! सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल !

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

SIR Row: बंगाल में SIR के डर से तीन लोगों ने की आत्महत्या, TMC ने किया दावा

राष्ट्रीय

दलित छात्र के साथ एक साल से शिक्षक कर रहे मारपीट, शौचालय में ले जाकर पैंट में छोड़ा बिच्छू

सरकारी स्कूल में दलित लड़के के साथ हुई मारपीट
राष्ट्रीय

Punjab Politics: पंजाब में अखबारों की सप्लाई को पुलिस ने क्यों रोका? खड़ा हुआ राजनीतिक विवाद

राष्ट्रीय

अंतरिक्ष से दुश्मनों पर रहेगी नजर, इसरो ने लॉन्च किया ‘बाहुबली’ सैटेलाइट; जानें कैसे करेगा काम

ISRO Launches 'Bahubali' Rocket
राष्ट्रीय

मोकामा हत्याकांड: अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अब जेल से लड़ेंगे चुनाव

अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.