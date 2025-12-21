Dense Fog RAIN ALERT: बर्फीली सर्दी का कहर, यूपी-हरियाणा में घना कोहरा, यहां भारी बारिश होगी

Dense Fog RAIN ALERT: क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले देश में मौसम अपना रंग दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में रविवार को बारिश हुई है। देश के कई राज्यों में सर्दी कहर (Cold Wave) बरपा रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा (Dense Fog) लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जो 21 दिसंबर की सुबह तक जारी रह सकती है। दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' बना हुआ है, जहां AQI 396 से 438 के बीच दर्ज किया गया है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 21-22 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी (Dense Fog RAIN ALERT) होने की संभावना है, जो बर्फीली तूफान के साथ हो सकती है। IMD ने इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट (IMD Alert) जारी किया है।