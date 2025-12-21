Dense Fog RAIN ALERT: बर्फीली सर्दी का कहर, यूपी-हरियाणा में घना कोहरा, यहां भारी बारिश होगी

सर्दी का कहर, शीतलहर और बारिश की चेतावनी। (फोटो: AI Gnerated)
Dense Fog RAIN ALERT: क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले देश में मौसम अपना रंग दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में रविवार को बारिश हुई है। देश के कई राज्यों में सर्दी कहर (Cold Wave) बरपा रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा (Dense Fog) लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जो 21 दिसंबर की सुबह तक जारी रह सकती है। दिल्ली-NCR में प्रदूषण का स्तर 'बहुत खराब' से 'गंभीर' बना हुआ है, जहां AQI 396 से 438 के बीच दर्ज किया गया है। वहीं, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 21-22 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी (Dense Fog RAIN ALERT) होने की संभावना है, जो बर्फीली तूफान के साथ हो सकती है। IMD ने इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट (IMD Alert) जारी किया है।
सुबह के समय कोहरा इतना घना हो जाता है कि दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह सकती है। IMD के अनुसार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रात/सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी कोहरा जारी रह सकता है। इस कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई उड़ानें रद्द या देरी से चल रही हैं, ट्रेनें घंटों लेट हो रही हैं। IMD ने वाहन चालकों को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने और जरूरी यात्रा ही करने की सलाह दी है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद व गुरुग्राम) में AQI 396 से 438 के बीच बना हुआ है, जो 'बहुत खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में है। कोहरा और प्रदूषण मिलकर स्मॉग बनाते हैं, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। मास्क पहनना और बाहर कम समय बिताना जरूरी है। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं से न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है, जहां दिल्ली में धुंध (मिस्ट) के साथ 80% आर्द्रता और हल्की हवाएं चल रही हैं।
IMD के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण 21-22 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। यह बारिश घने कोहरे के साथ हो सकती है, जिससे दृश्यता और कम हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानों में ठंड और बढ़ सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ठंडी स्थिति बनी रह सकती है। 21 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घना कोहरा रहेगा। जनवरी के पहले सप्ताह तक उत्तर भारत में इस हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत की उम्मीद कम है। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों में बर्फबारी बढ़ सकती है, जो मैदानी इलाकों में ठंड को और तेज करेगी। IMD ने दिसंबर 2025 के लिए तापमान और वर्षा की पूर्वानुमान जारी की है, लेकिन 22-25 दिसंबर के लिए मैदानी इलाकों में कोई विशेष बारिश अलर्ट नहीं है।
यात्रा से पहले मौसम और ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें।
वाहन चलाते समय धीमी गति रखें, फॉग लाइट्स ऑन करें।
प्रदूषण से बचने के लिए घर के अंदर रहें, ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य में कोई समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
बहरहाल, यह मौसम उत्तर भारत के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। IMD लगातार निगरानी कर रहा है और अलर्ट जारी कर रहा है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें!
