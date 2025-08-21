Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सावधान! ऑनलाइन गेम खेला तो होगी जेल, जानें नए गेमिंग बिल के बारे में सब कुछ!

प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 21, 2025

देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन मनी गेम्स और उसकी लत से बरबाद हो रहे लाखों परिवारों का भविष्य बचाने वाला प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया…सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के इस विधेयक में मुख्य रूप से स्किल आधारित गेम और शुद्ध रूप से भाग्यवादी जुए वाले ऑनलाइन गेम में अंतर किया है…इस विधेयक के तहत ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स पर और विज्ञापन पर दंड भुगतना होगा…

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Aug 2025 02:29 pm

Hindi News / National News / सावधान! ऑनलाइन गेम खेला तो होगी जेल, जानें नए गेमिंग बिल के बारे में सब कुछ!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए राहुल गांधी, पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

Vice President Election: विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन, उन्होंने कहा, मैं निर्वाचित होता हूं तो…

Sudershan Reddy filed nomination for Vice President
राष्ट्रीय

Monsoon session: विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने 12 और राज्यसभा ने 14 विधेयक पारित किए

Loksabha rajyasabha passed 26 bills
Patrika Special News

CM रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर कपिल मिश्रा का बड़ा दावा, बताया ‘सुनियोजित साजिश’ का हिस्सा

CM Rekha Gupta
राष्ट्रीय

Pitru Paksha 2025 : कोटा क्षेत्र से गया के लिए चली सीधी ट्रेन, एमपी-यूपी भी आएंगे नेटवर्क में

Gaya Pitru Paksha Special Train
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.