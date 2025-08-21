सावधान! ऑनलाइन गेम खेला तो होगी जेल, जानें नए गेमिंग बिल के बारे में सब कुछ!

देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन मनी गेम्स और उसकी लत से बरबाद हो रहे लाखों परिवारों का भविष्य बचाने वाला प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया…सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के इस विधेयक में मुख्य रूप से स्किल आधारित गेम और शुद्ध रूप से भाग्यवादी जुए वाले ऑनलाइन गेम में अंतर किया है…इस विधेयक के तहत ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा वहीं ऑनलाइन मनी गेम्स पर और विज्ञापन पर दंड भुगतना होगा…