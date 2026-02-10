हादसे के बाद लोग कर रहे थे मदद, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिए कई लोग, नोएडा सेक्टर 62 में मच गई चीख-पुकार

नोएडा में सुबह-सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सेक्टर 62 में टेंपों ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोग टेंपो चालक की मदद करने के लिए पहुंचे। वह टेंपो चालक को बाहर निकाल ही रहे थे। इतने में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद डाला। इस घटना में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।