बीजेपी महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, पीएम की सीट घेरने के मामले में की सख्त कार्रवाई की मांग

वहीं कांग्रेस की महिला सांसदों ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस का कहना है कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था और संसदीय नियमों के अनुरूप था, लेकिन उन्हें अभूतपूर्व तरीके से निशाना बनाया गया। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लगातार चार दिनों तक बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि एक बीजेपी सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की अनुमति मिली। कांग्रेस का यह भी दावा है कि जब उन्होंने इस मामले में अध्यक्ष से शिकायत की, तो पहले गलती मानी गई, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। यह पूरा विवाद लोकसभा में राजनीतिक गतिरोध और बढ़ते टकराव की तस्वीर पेश करता है।