भारी बारिश-तूफान से सावधान, इन राज्यों में चेतावनी जारी!

दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है…यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है…पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है…दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है…जहां अगस्त के अंत तक मानसून की विदाई की उम्मीद की जाती थी, वहीं इस बार बादल कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं…सितंबर की शुरुआत में भी बारिश का सिलसिला थमने वाला नहीं है…