उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा ‘खेला’, राधाकृष्णन होंगे नए उपराष्ट्रपति.. विपक्ष की ‘क्रॉस वोटिंग’

उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले वहीं इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। मतदान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। विपक्ष एकजुट है। उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। यह अभूतपूर्व 100% मतदान है।