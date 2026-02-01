‘मैं मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता’-ट्रंप के इस बयान पर भारत ने दी कड़ी चेतावनी

वीडियो अक्टूबर 2025 की व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। ट्रंप ने मोदी को 'ग्रेट मैन' बताते हुए कहा, 'मोदी एक महान व्यक्ति हैं। वे ट्रंप से प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप 'प्यार' शब्द को अलग तरीके से लें। मैं उनका राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता।' यह टिप्पणी हल्के मूड में की गई थी, जब ट्रंप अमेरिका के भारत में राजदूत-नामित सर्जियो गोर की बात दोहरा रहे थे। गोर ने नई दिल्ली से लौटकर ट्रंप से कहा था कि मोदी ट्रंप से 'प्यार' करते हैं।

उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने दावा किया कि मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने कहा, 'वे (मोदी) मेरे दोस्त हैं। हमारे बीच शानदार रिश्ता है… मैं खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह बयान 2025 में भारत-अमेरिका तनाव के दौरान आया था, जब अमेरिका ने भारत के रूसी तेल आयात पर पुनिटिव टैरिफ लगाए थे।