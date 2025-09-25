महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर, सैलरी में होगा इतना इजाफा!

देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते(DA Hike) और महंगाई राहत(DR Hike) में बढ़ोतरी के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं…उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले डीए हाइक(Dearness allowance) का ऐलान हो सकता है…साल में दो बार इसमें सरकार(Central Government) की ओर से इजाफा किया जाता है और इस साल 2025 की दूसरी बढ़ोतरी का इंतजार है…एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ(Government Employees) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है…