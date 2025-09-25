Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर, सैलरी में होगा इतना इजाफा!

इस साल का पहला महंगाई भत्ता जनवरी से प्रभावी कर दिया गया था...जबकि 1 जुलाई वाला बदलाव अभी तक पेंडिंग है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 25, 2025

देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते(DA Hike) और महंगाई राहत(DR Hike) में बढ़ोतरी के ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं…उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली से पहले डीए हाइक(Dearness allowance) का ऐलान हो सकता है…साल में दो बार इसमें सरकार(Central Government) की ओर से इजाफा किया जाता है और इस साल 2025 की दूसरी बढ़ोतरी का इंतजार है…एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ(Government Employees) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है…

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Sept 2025 03:21 pm

Hindi News / National News / Videos / महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर, सैलरी में होगा इतना इजाफा!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

लेह हिंसा पर बीजेपी नेता ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा, कह दी ये बड़ी बात

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, धर्मेंद्र प्रधान को बनाया प्रभारी

Dharmendra Pradhan
राष्ट्रीय

Leh Violence: लेह हिंसा के बाद CBI जांच के दायरे में आया सोनम वांगचुक का संस्थान, अवैध तरीके से फंड जुटाने का लगा आरोप

राष्ट्रीय

इंजीनियरिंग छात्रा की आत्महत्या पर भड़का प्रदर्शन, स्थिति काबू करने के लिए 20 थानों की पुलिस तैनात

Patna Engineering student commits suicide
राष्ट्रीय

लेह हिंसा पर आया फारूख अब्दुल्ला का बयान, लोगों ने 5 साल बर्दाश्त किया, रोक नहीं पाए असंतोष

Farooq Abdullah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.