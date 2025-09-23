Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Boycott Foreign Goods: ट्रेंड में “बायकॉट फॉरेन गुड्स” ! ना खरीदें इनका सामान, अब रो देंगे ये देश !

Boycott Foreign Goods: हमारे भारत में एक बार फिर स्वदेशी की लौ जग उठी है, देर से ही सही लेकिन अब "बायकॉट फॉरेन गुड्स" ट्रेंड में है और इसका ऐसा परिणाम होगा की अच्छे अच्छे देश रो पड़ेंगे...

भारत

Kripa Shankar Sharma

Sep 23, 2025

Boycott Foreign Goods: जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले हमारे भारत में एक बार फिर स्वदेशी की लौ जग उठी है, देर से ही सही लेकिन अब “बायकॉट फॉरेन गुड्स” (Boycott Foreign Goods) ट्रेंड में है और इसका ऐसा परिणाम होगा की अच्छे अच्छे देश रो पड़ेंगे… भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आर्थिक सुधार से जुड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, जब भारत एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा. विकसित राष्ट्र बनाने में हर एक भारतीय का योगदान होगा. हर किसी को अपने स्तर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा, इस बीच भारत की तरक्की को कई देश पचा नहीं पा रहे हैं, भारत को रोकने के लिए साजिशें रची जा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) देश (Modi urges Indians to get rid of foreign products) को संबोधित करते हुए सभी से स्वदेशी ( Boycott Foreign Products ) अपनाने की अपील की है, ऐसे में आप भी पहचानें कौन सा सामान स्वदेशी और कौन सा विदेशी, देखें पूरी जानकारी, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट

खबर शेयर करें:

Published on:

23 Sept 2025 02:22 pm

Hindi News / National News / Videos / Boycott Foreign Goods: ट्रेंड में “बायकॉट फॉरेन गुड्स” ! ना खरीदें इनका सामान, अब रो देंगे ये देश !

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

‘रामलीला और दुर्गा पूजा 10 बजे खत्म नहीं हो सकती’… हिंदू त्योहारों के लिए दिल्ली सरकार ने बदला लाउडस्पीकर नियम

Delhi CM Rekha Gupta
राष्ट्रीय

क्या है Zoho? जिस पर शिफ्ट हो रहे हैं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव, सोशल मीडिया पर लोग दे रहे तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

राष्ट्रीय

‘जो भारत मां की जय नहीं बोलते वो दुर्गा मां की जय कैसे बोलेंगे’- जिहादियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी

Vishwa Hindu Parishad National Spokesperson Vinod Bansal
राष्ट्रीय

नेताओं की मूर्तियों पर जनता का पैसा खर्च करने पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकारा

Supreme Court
राष्ट्रीय

अफेयर के शक में सरेआम पत्नी को उतारा मौत के घाट, 12 साल की बेटी करती रही मां को बचाने की गुहार

crime news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.