Boycott Foreign Goods: ट्रेंड में “बायकॉट फॉरेन गुड्स” ! ना खरीदें इनका सामान, अब रो देंगे ये देश !

Boycott Foreign Goods: जय जवान जय किसान के नारे लगाने वाले हमारे भारत में एक बार फिर स्वदेशी की लौ जग उठी है, देर से ही सही लेकिन अब “बायकॉट फॉरेन गुड्स” (Boycott Foreign Goods) ट्रेंड में है और इसका ऐसा परिणाम होगा की अच्छे अच्छे देश रो पड़ेंगे… भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आर्थिक सुधार से जुड़े कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है, जब भारत एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा. विकसित राष्ट्र बनाने में हर एक भारतीय का योगदान होगा. हर किसी को अपने स्तर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा, इस बीच भारत की तरक्की को कई देश पचा नहीं पा रहे हैं, भारत को रोकने के लिए साजिशें रची जा रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) देश (Modi urges Indians to get rid of foreign products) को संबोधित करते हुए सभी से स्वदेशी ( Boycott Foreign Products ) अपनाने की अपील की है, ऐसे में आप भी पहचानें कौन सा सामान स्वदेशी और कौन सा विदेशी, देखें पूरी जानकारी, पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा (Kripashankar sharma) की रिपोर्ट