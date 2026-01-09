भारत-बांग्लादेश संबंधों में बढ़ी तल्खी, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट छोड़ सभी वीजा सेवाएं निलंबित

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) की स्वयंसेवी शाखा के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बीर की ढाका में गोली मार कर हत्या कर दी गई। रेपोर्ट्स के अनुसार मुसब्बीर को ढाका के कारवान बाजार में एक होटल के पास मंगलववार रात को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में सुफियान मसूद नाम का एक शख्स भी घायल हो गया। बताते चलें कि 2025 में बंाग्लादेश मे राजनीतिक हिंसा की 401 घटनाएं हुई थीं। जिसमें 102 लोग मारे गए और 4744 लोग घायल हुए थे।