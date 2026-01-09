भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल शुरू, क्लीन एनर्जी की दिशा में बढ़े कदम

जर्मनी (Germany) ने 2018 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की थी, जिसके बाद चीन (China), स्वीडन (Sweden) और अमेरिका (United States Of America) ने भी इस तकनीक को अपनाया। भारत (India) अब इस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि दुनिया में केवल चार देश ऐसे इंजन बनाते हैं जो 500 से 600 हॉर्सपावर के होते हैं, जबकि भारतीय रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से 1200 हॉर्सपावर का इंजन बनाया है।