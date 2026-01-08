बीएनपी नेता की बीच बाजार हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना

बांग्लादेश (Bangladesh) में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी - बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party - BNP) के एक और नेता की हत्या कर दी गई है। बीएनपी के स्वेच्छासेवक दल के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर (Azizur Rahman Musabbir) की बुधवार रात देश की राजधानी ढाका में हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन में मुसब्बिर ने अहम भूमिका निभाई थी।