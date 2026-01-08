8 जनवरी 2026,

गुरुवार

विदेश

बीएनपी नेता की बीच बाजार हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना

बांग्लादेश में बीएनपी के एक और नेता की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने बीच बाजार में बीएनपी नेता को मौत के घाट उतार दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 08, 2026

Azizur Rahman Musabbir

Azizur Rahman Musabbir (File Photo)

बांग्लादेश (Bangladesh) में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी - बीएनपी (Bangladesh Nationalist Party - BNP) के एक और नेता की हत्या कर दी गई है। बीएनपी के स्वेच्छासेवक दल के नेता अजीजुर रहमान मुसब्बिर (Azizur Rahman Musabbir) की बुधवार रात देश की राजधानी ढाका में हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन में मुसब्बिर ने अहम भूमिका निभाई थी।

बीच बाजार उतारा मौत के घाट

यह घटना बुधवार रात करवान बाजार के सुपर स्टार होटल के पास हुई। मुसब्बिर शरियतपुर के निवासियों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद लौट रहे थे। तभी अज्ञात हमलावरों ने मुसब्बिर और उनके एक साथी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। मुसब्बिर को पंथपथ के बीआरबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घायल हुआ साथी

इस हमले में मुसब्बिर के साथी सुफियन ब्यापारी मसूद (Sufian Byapari Masud) घायल हो गए। उन्हें पेट में गोली लगी। मसूद को ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

हमलावरों की तलाश शुरू

ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जल्द से जल्द उन्हें ढूंढने और गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।

बढ़ रहा है राजनीतिक तनाव

बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इस तरह की घटनाओं से देश में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। छात्र नेताओं की हत्या से देश में हिंसा बढ़ रही है। पिछले महीने ही एनसीपी (NCP) के शरीफ उस्मान बिन हादी (Sharif Osman Bin Hadi) की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद देश में हिंसा भड़क उठी थी।

पीएम मोदी ने की नेतन्याहू से फोन पर बात, आतंकवाद के खिलाफ भारत-इज़रायल साथ
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi and Israeli PM Benjamin Netanyahu

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Jan 2026 10:24 am

Published on:

08 Jan 2026 10:06 am

Hindi News / World / बीएनपी नेता की बीच बाजार हत्या, अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूना

विदेश

