थम गई थी सांसें, टूटने लगी उम्मीद, फिर ऐसे पलटा मैच.. हरमन का ये फैसला बना गेमचेंजर

आईसीसी महिला विश्वकप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। फाइन मुकाबला उस वक्त रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था जब जब 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 39 ओवर में 200 से अधिक रन बना लिए थे। पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस की सांसे थम गई थीं। ऐसा लग रहा था कि अब मैच हाथ से निकल गया है। लेकिन उस वक्त कप्तान हरमन ने दीप्ति शर्मा ने गेंद थमाई। दीप्ति ने भी देश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 40वें ओवर में अनेरी डर्कसेन को आउट कर बड़ी सफलता दिलाई। दीप्ति ने पांच विकेट लेकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इससे पहले खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का एक और फैसला ऐतिहासिक जीत की बुनियाद रच गया। हरमन ने मैच के अहम मोड़ पर पार्ट टाइम स्पिनर शेफाली वर्मा को गेंद थमाई। शेफाली ने दो विकेट लेकर ने फाइनल में साउथ अफ्रीका का मोमेंटम तोड़ दिया।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय