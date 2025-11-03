Patrika LogoSwitch to English

थम गई थी सांसें, टूटने लगी उम्मीद, फिर ऐसे पलटा मैच.. हरमन का ये फैसला बना गेमचेंजर

भारत की जीत में शेफाली के ओवर और हरमन का ये फैसला दोनों ही हमेशा याद रखे जाएंगे क्योंकि इन्हीं ने वर्ल्ड कप फाइनल की कहानी पलट दी।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 03, 2025

आईसीसी महिला विश्वकप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। फाइन मुकाबला उस वक्त रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था जब जब 299 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने 39 ओवर में 200 से अधिक रन बना लिए थे। पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस की सांसे थम गई थीं। ऐसा लग रहा था कि अब मैच हाथ से निकल गया है। लेकिन उस वक्त कप्तान हरमन ने दीप्ति शर्मा ने गेंद थमाई। दीप्ति ने भी देश की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 40वें ओवर में अनेरी डर्कसेन को आउट कर बड़ी सफलता दिलाई। दीप्ति ने पांच विकेट लेकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इससे पहले खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर का एक और फैसला ऐतिहासिक जीत की बुनियाद रच गया। हरमन ने मैच के अहम मोड़ पर पार्ट टाइम स्पिनर शेफाली वर्मा को गेंद थमाई। शेफाली ने दो विकेट लेकर ने फाइनल में साउथ अफ्रीका का मोमेंटम तोड़ दिया।

Published on:

03 Nov 2025 02:21 pm

Hindi News / National News / Videos / थम गई थी सांसें, टूटने लगी उम्मीद, फिर ऐसे पलटा मैच.. हरमन का ये फैसला बना गेमचेंजर

