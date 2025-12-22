मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी…, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने किया पार्टी के नाम का ऐलान

पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि, उन्होंने एंटी-टीएमसी और एंटी-बीजेपी ताकतों से एकजुट होकर ग्रैंड अलायंस बनाने की अपील भी की है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने मीडिया से कहा, "मेरे पास इतनी ताकत है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकता हूं। हमारी पार्टी आम लोगों के विकास के लिए काम करेगी।"