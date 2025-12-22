22 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी…, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने किया पार्टी के नाम का ऐलान

Humayun Kabir Party Name: टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के नाम की घोषणा की, जिसका फोकस आम जनता के विकास पर होगा।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Dec 22, 2025

हुमायूं कबीर की पार्टी के नाम का ऐलान (ANI)

Humayun Kabir New Party: तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर (Humayun Kabir) ने आज अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी की ऑफिशियल घोषणा कर दी। पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी (Janata Unnayan Party) रखा गया है। यह घोषणा मुर्शिदाबाद के मिर्जापुर में एक जनसभा में की गई।

पार्टी के नाम का मतलब

हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी का फोकस आम जनता के विकास और उन्नयन पर होगा। 'उन्नयन' शब्द का मतलब सुधार और बेहतरी से है, इसलिए पार्टी का नाम जनता के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पार्टी सिर्फ आम लोगों के हितों और उनके विकास की बात करेगी।

क्या होगा चुनाव चिन्ह?

कबीर ने चुनाव आयोग से पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए पहली पसंद 'टेबल' और दूसरी पसंद 'ट्विन रोजेज' (जोड़ा गुलाब) बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ते समय उनका चिन्ह 'टेबल' ही था।

2026 विधानसभा चुनाव की रणनीति

पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि, उन्होंने एंटी-टीएमसी और एंटी-बीजेपी ताकतों से एकजुट होकर ग्रैंड अलायंस बनाने की अपील भी की है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। कबीर ने मीडिया से कहा, "मेरे पास इतनी ताकत है कि सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार सकता हूं। हमारी पार्टी आम लोगों के विकास के लिए काम करेगी।"

बाबरी मस्जिद नींव के विवाद के बाद ससपेंड

हुमायूं कबीर भर्तपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी विधायक थे, लेकिन हाल ही में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद स्टाइल मस्जिद की नींव रखने के विवाद के बाद पार्टी से निलंबित कर दिए गए थे। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने का फैसला किया। सूत्रों के अनुसार, पार्टी का उद्देश्य अल्पसंख्यक और आम जनता के मुद्दों पर फोकस करना है।

Published on:

22 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / National News / मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी…, बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने किया पार्टी के नाम का ऐलान

