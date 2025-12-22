2 हजार रुपये का उधार नहीं चुकाने पर जानलेवा हमला, 19 साल के युवक की गर्दन पर चाकू से किया वार

दिल्ली पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां मात्र 2000 रुपये का लोन नहीं चुका पाने के चलते एक 19 वर्षीय युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 1:55 बजे उन्हें एक पीसीआर (PCR) कॉल के जरिए युवक की गर्दन पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची लेकिन तब तक PCR के कर्मचारी पहले ही घायल युवक को अस्पताल ले जा चुके थे।
डॉक्टरों ने पहले युवक को प्राथमिक उपचार दिया और फिर उसे सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। पीड़ित युवक की पहचान कुलदीप के रूप में हुई जो कि पेशे से एक पेंटर है। पुलिस के मुताबिक, कुलदीप की गर्दन के दाईं ओर चाकू से हमले का निशान था। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी की पहचान रतन के रूप में हुई है।
शुरुआती जांच के अनुसार, रतन और कुलदीप के बीच 2,000 रुपये के कर्ज को वापस लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि रतन ने कुलदीप पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस के अनुसार, इस दौरान श्याम नामक एक और युवक वहां मौजूद था जो कि रतन का दोस्त है और उसकी मदद के लिए आया था। पुलिस ने आगे बताया कि आदित्य नामक एक व्यक्ति को भी इस घटना में चोट आई है जिसने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की थी। आदित्य के दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच मामूली चोट आई है।
घटनास्थल पर मौजूद खून के धब्बों की जांच के लिए पुलिस ने क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को बुलाया। जांच टीमों ने घटनास्थल से सबूत जमा कर लिए। इसके बाद घायल कुलदीप के बयान के आधार पर बेगमपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और फिर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
