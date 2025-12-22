2 हजार रुपये का उधार नहीं चुकाने पर जानलेवा हमला, 19 साल के युवक की गर्दन पर चाकू से किया वार

शुरुआती जांच के अनुसार, रतन और कुलदीप के बीच 2,000 रुपये के कर्ज को वापस लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि रतन ने कुलदीप पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस के अनुसार, इस दौरान श्याम नामक एक और युवक वहां मौजूद था जो कि रतन का दोस्त है और उसकी मदद के लिए आया था। पुलिस ने आगे बताया कि आदित्य नामक एक व्यक्ति को भी इस घटना में चोट आई है जिसने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की थी। आदित्य के दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली के बीच मामूली चोट आई है।