Rajasthan: दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा में सेंध, रिमोट सिस्टम से अपने आप हल हो रहा था पेपर; एक अभ्यर्थी गिरफ्तार

एसएससी दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन एग्जाम 17 दिसंबर को मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर (एमआइटीआरसी) कॉलेज में हो रहा था। दूसरी पारी की परीक्षा का समय अपराह्न तीन बजे से शाम साढ़े चार बजे तक था। परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के वेन्यू मैनेजर मोहित सिंह भी वहां तैनात थे। परीक्षा शुरू होने के बाद वे सर्वर रूम में बैठे थे। कुछ ही देर में ऑब्जर्वर पदम सिंह एक अभ्यर्थी को लैब नंबर 23 से बाहर लेकर आए। कारण पूछा तो ऑब्जर्वर ने बताया कि सिस्टम नंबर 112 पर जाकर देखें।