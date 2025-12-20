20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा में सेंध, रिमोट सिस्टम से अपने आप हल हो रहा था पेपर; एक अभ्यर्थी गिरफ्तार

Delhi Police online Exam: एसएससी की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस की परीक्षा में एक अभ्यर्थी को रिमोट सिस्टम के जरिए पेपर हल करवाते पकड़ा गया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Dec 20, 2025

Delhi-Police-online-exam-2

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

अलवर। एसएससी की ओर से आयोजित दिल्ली पुलिस की परीक्षा में एक अभ्यर्थी को रिमोट सिस्टम के जरिए पेपर हल करवाते पकड़ा गया है। सेंटर पर तैनात वेन्यू मैनेजर ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कंप्यूटर व अन्य सामग्री कब्जे में ले ली है। पकड़े गए अभ्यर्थी ने पुलिस को बताया कि मेरा पेपर हल हो जाता तो संबंधित व्यक्ति को राशि देता। राशि कितनी दी जानी थी, अभी पता नहीं चला है।

एसएससी दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन एग्जाम 17 दिसंबर को मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर (एमआइटीआरसी) कॉलेज में हो रहा था। दूसरी पारी की परीक्षा का समय अपराह्न तीन बजे से शाम साढ़े चार बजे तक था। परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के वेन्यू मैनेजर मोहित सिंह भी वहां तैनात थे। परीक्षा शुरू होने के बाद वे सर्वर रूम में बैठे थे। कुछ ही देर में ऑब्जर्वर पदम सिंह एक अभ्यर्थी को लैब नंबर 23 से बाहर लेकर आए। कारण पूछा तो ऑब्जर्वर ने बताया कि सिस्टम नंबर 112 पर जाकर देखें।

रिमोट सिस्टम से अपने आप हल हो रहा था पेपर

कंपनी के वेन्यू मैनेजर मोहित सिंह सिस्टम पर पहुंचे, तो वहां रिमोट सिस्टम से अपने आप पेपर हल हो रहा था। ऑब्जर्वर ने कंप्यूटर स्क्रीन की वीडियो बना इसकी सूचना एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक को दी। साथ ही सदर थाना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरा सिस्टम कब्जे में ले लिया और अभ्यर्थी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने सुरेंद्र व एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 6 अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। अब पुलिस यह पता कर रही है कि पेपर हल करवाने वाला कैंडिडेट किसी गिरोह का सदस्य तो नहीं है और इसके तार कहां-कहां जुड़े हैं। इस मामले की जांच सहायक पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण शिवानी को सौंपी गई है।

परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल

एक्सपर्ट का मानना है कि परीक्षा केंद्र पर जिस तरह रिमोट सिस्टम चालू हुआ, उससे साफ है कि प्रायोजित तरीके से नकल की सुविधा दी गई। कंडीडेट का कंप्यूटर रिमोट पर तभी आ सकता है, जब कंप्यूटर में पहले से कोई वैसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर लगा हो, जिसे उसकी आइडी से चलाया जा सकता है। यह परीक्षा की गोपनीयता भंग होने का मामला है।

इनका कहना है

सेंटर ऑब्जर्वर की ओर से की गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पता किया जा रहा है कि इस मामले में कितनी राशि का लेन-देन हुआ है। अभी राशि के बारे में कंडीडेट ने जानकारी नहीं दी है।
-शिवानी, सहायक पुलिस अधीक्षक वृत ग्रामीण

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां हरियाणा बॉर्डर तक बनेगी फोरलेन सड़क और 42 ब्रिज, 5 बाईपास भी होंगे; 2203 करोड़ रुपए मंजूर
झुंझुनू
four-lane road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: दिल्ली पुलिस की ऑनलाइन परीक्षा में सेंध, रिमोट सिस्टम से अपने आप हल हो रहा था पेपर; एक अभ्यर्थी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूथ कांग्रेस नेता पर हमले के मामले में पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना का बेटा गिरफ्तार 

अलवर

पूर्व मंत्री हेमसिंह भड़ाना के बेटे सहित 10-15 युवकों पर यूथ कांग्रेस के नेता से मारपीट का आरोप

अलवर

Rajasthan: लिपिक भर्ती में बड़ा खुलासा; न वेटिंग लिस्ट में नाम, न दस्तावेज जमा कराए… फिर भी बन गए लिपिक

अलवर

अलवर में सुबह-शाम छाने लगा कोहरा, फसलों के लिए होगा फायदेमंद 

अलवर

झारेड़ा विद्यालय में स्वच्छता अभियान रैली, 220 विद्यार्थियों ने लिया भाग

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.