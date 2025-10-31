धर्मांतरण..!, मेंबरशिप..! और डिप्रेशन..! जीत के बाद क्यों फूट-फूट कर रोई जेमिमा

Women’s World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स ने 2025 महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 339 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसे भारतीय टीम ने नौ गेंद शेष रहते पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया। यह महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज बन गया। जेमिमा को उनकी शानदार पारी के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला। हालांकि, जेमिमा के लिए यह पारी सिर्फ मैदान पर बल्ले से रन बनाने तक सीमित नहीं थी। वह पिछले कुछ समय से निजी और मानसिक चुनौतियों से जूझ रही थीं। पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में जेमिमा ने खुलासा किया कि वह चिंता (एंजाइटी) और मानसिक तनाव से गुजर रही हैं, और रोजाना रोया करती थीं। इसके अलावा पिछले साल उन्हें तब बुरे दौरे से गुजरना पड़ा था, जब उनके पिता पर ‘धर्मांतरण’ के गंभीर आरोप लगे थे और मुंबई के सबसे पुराने क्लबों में से एक खार जिमखाना ने उनकी मेंबरश‍िप खत्म कर दी थी।

अपनी शतकीय पारी के बाद जेमिमा ने भावुक होकर कहा, “सबसे पहले मैं जीसस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इस मुश्किल समय में संभाला। मैं अपनी मां, पिताजी, कोच और उन सभी का धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। पिछले चार महीने मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन आज का दिन सपने जैसा है।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा लक्ष्य सिर्फ भारत के लिए यह मैच जीतना था। हम अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में हारते रहे हैं, लेकिन मैं वहां रहकर जीत दिलाना चाहती थी। यह मेरे 50 या 100 रनों का दिन नहीं था, यह भारत को फाइनल में पहुंचाने का दिन था। मुझे कुछ मौके मिले, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान ने सब कुछ सही समय पर तय किया है। अगर आप सही इरादों से काम करते हैं, तो वह हमेशा आशीर्वाद देते हैं।”