दिल्ली में गड्ढे में गिरने से मौत पर एक्शन में रेखा गुप्ता सरकार, इन अफसरों पर गिरी गाज

दिल्ली के जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार युवक की मौत पर भारी बवाल के बाद अब रेखा गुप्ता सरकार कड़े एक्शन ले रही है। दिल्ली सरकार में PWD मंत्री परवेश वर्मा जनकपुरी में हादसे वाली जगह पहुंचे। उन्होंने बताया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल बोर्ड के तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने कहा कि हमने दिल्ली जल बोर्ड से जांच के आदेश दिए हैं। हमने एक कमेटी बनाई है… इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर जमा की जाएगी। वहीं मृतक के परिवार ने डीजेबी की ओर से लापरवाही का आरोप लगाया है और व्यक्ति की मौत में साजिश की आशंका भी जताई है।