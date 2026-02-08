“वे तमिलनाडु को छू नहीं सकते, हमें जवाब देना होगा”…चुनाव से पहले BJP को किस मुद्दे पर घेर रहे MK Stalin

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 कुछ ही महीनों (संभावित अप्रैल-मई) में होने वाले हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में द्रमुक (DMK) युवा विंग के दक्षिणी क्षेत्र के पदाधिकारियों के सम्मेलन में शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि आगामी चुनाव तमिलनाडु और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच एक निर्णायक लड़ाई होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत को याद करते हुए स्टालिन ने कहा कि द्रमुक ने सभी संसदीय सीटों को जीतने का अपना वादा पूरा किया है और अब एक नया मानक स्थापित करने के लिए तैयार है।