“वे तमिलनाडु को छू नहीं सकते, हमें जवाब देना होगा”…चुनाव से पहले BJP को किस मुद्दे पर घेर रहे MK Stalin

MK Stalin (Photo - ANI)
Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 कुछ ही महीनों (संभावित अप्रैल-मई) में होने वाले हैं। ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में द्रमुक (DMK) युवा विंग के दक्षिणी क्षेत्र के पदाधिकारियों के सम्मेलन में शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि आगामी चुनाव तमिलनाडु और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के बीच एक निर्णायक लड़ाई होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत को याद करते हुए स्टालिन ने कहा कि द्रमुक ने सभी संसदीय सीटों को जीतने का अपना वादा पूरा किया है और अब एक नया मानक स्थापित करने के लिए तैयार है।
इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर निरंतर संपर्क बनाए रखने का आह्वान किया और कहा, "हमारा लक्ष्य 200 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करना है। यदि किसी परिवार ने अब तक हमें वोट नहीं दिया है, तो भी आपको अंतिम क्षण तक प्रचार करना होगा।"
स्टालिन ने कहा कि राज्य की स्वायत्तता द्रमुक का मूल सिद्धांत बनी हुई है। उन्होंने कहा, "भारत राज्यों का एक संघ है, और संघवाद का सम्मान किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दिनों में राज्यों के पास बहुत कम शक्तियां थीं। संघर्षों के माध्यम से, हम कुछ शक्तियां वापस लाए, सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी।"
भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर सत्ता के केंद्रीकरण का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने दावा किया कि केंद्र सरकार क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, "वे तमिलनाडु को छू भी नहीं सकते। आगामी चुनावों में, हमें उन्हें वैसा ही जवाब देना चाहिए," साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि विधानसभा चुनावों में भी एनडीए को शून्य पर समेट देना चाहिए।
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (TNCC) के अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थागाई ने आगामी चुनावों से पहले द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन में किसी भी तरह की दरार से इनकार किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह गठबंधन सुचारू रूप से काम कर रहा है। राज्य कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि राज्य के पार्टी नेताओं ने निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन के संबंध में पहले ही विस्तृत बातचीत कर ली है और अपनी सिफारिशें कांग्रेस नेतृत्व को भेज दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जिन सीटों की मांग की है, वे निश्चित रूप से दी जाएंगी।
दोनों दलों के बीच सीट-बंटवारे पर सेल्वापेरुन्थागाई ने कहा कि द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन में कोई दरार नहीं है। गठबंधन सुचारू रूप से चल रहा है। हमने जो निर्वाचन क्षेत्र मांगे हैं, वे निश्चित रूप से दिए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने गठबंधन वार्ता की है। अपने विचार कांग्रेस नेतृत्व को बता दिए हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे अंतिम फैसला लेंगे।"
तमिलनाडु में इस साल की पहली छमाही में चुनाव होने वाले हैं, हालांकि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अभी तक आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। इस बीच, 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में द्रमुक ने 2021 के विधानसभा चुनावों में 133 सीटें जीती थीं। कांग्रेस ने 18, पीएमके ( Pattali Makkal Katchi) ने 5, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK) ने 4 और अन्य ने 8 सीटें जीती थीं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग