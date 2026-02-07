2012 में कांग्रेस से शुरुआत, अब BJP की पसंद: कौन हैं BMC मेयर उम्मीदवार रितु तावड़े?

दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) ने मनसे (MNS) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए 65 सीटें जीतीं। यूबीटी-नेतृत्व वाली शिवसेना को 7,17,736 वोट मिले, जो कुल डाले गए मतों का 13.13 प्रतिशत है। वहीं मनसे ने गठबंधन के खाते में 6 सीटें जोड़ीं, उसे 74,946 वोट मिले, जो 1.37 प्रतिशत वोट शेयर के बराबर है। कांग्रेस (INC) ने 24 सीटें जीतीं और उसे 2,42,646 वोट मिले, जो कुल मतों का 4.44 प्रतिशत है। अन्य दलों में, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने 8 सीटें जीतीं और उसे 68,072 वोट मिले। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें, और एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) को 1 सीट मिली।