मस्जिद में बच्चे संग गंदी हरकत, आरोपी बोला- ‘चलो छत पर नमाज पढ़ना सिखाता हूं’

घटना को लेकर पीड़ित परिजनों ने बताया कि बच्चा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया था। जहां आरोपी नोमान शेख ने बच्चे से कहा कि चलो छत पर तुम्हें नमाज पढ़ना सिखाता हूं। आरोपी बच्चे के साथ छत पर करीब 20 मिनट रहा। इस दौरान उसे बच्चे के साथ गंदी हरकत की। फिर वह मस्जिद से फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने कहा कि नोमान शेख पड़ोस में ही रहता है। बच्चा उसे पहले से जानता था। इसलिए जब उसने छत पर चलने को कहा तो वह उसके साथ हो लिया।